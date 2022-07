(VIDEO) Deputetët e pushtetit mbrojnë propozimin francez

Para filimit të debatit në Kuvend për propozimin francez partitë në pushtet deklaruan se me këtë propozim ruhet gjuha, identiteti dhe historia maqedonase. Nga LSDM thonë se Qeveria, përmes delegacionit shtetëror për negociata me Bashkimin Evropian, është e obliguar që në vazhdimësi t’i përmbahet përcaktimit për respektimin e pakushtëzuar të gjuhës, identitetit, veçoritë historike dhe kulturore të popullit maqedonas për elemente që nuk negociohen me BE-në.

JOVAN MITREVSKI, DEPUTET I LSDM-SË

“Qeveria detyrohet që gjatë negociatave për anëtarësim, dhe deri në përfundimin e marrëveshjes për anëtarësim e Republikës së Maqedonisë së Veriut në BE dhe pas anëtarësimit në BE, Qeveria nuk do të pranojë të diskutojë për zgjidhje të ndryshme për gjuhën maqedonase. Me pranimin në BE, gjuha maqedonase të bëhet një nga gjuhët zyrtare të BE-së, pa asnjë shpejgim, shtesë apo fusnotë”

Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se kjo është alternativa më e mirë e ofruar deri më tani për Maqedoninë e Veriut. Ata u bëjnë thirrje qytetarëve, të cilët protestojnë përpara Kuvendit që të jenë të qetë dhe të veprojnë me maturi,që të mos e dërgojnë vendin kah Lindja dhe Rusia.

ARBËR ADEMI, DEPUTET I BDI-SË

“Me konkluzionet e sotme do ta obligojmë Qeverinë, që gjatë gjithë procesit të negociatave në mënyrë të pakushtëzuar t’i respektojë veçoritë e gjuhës, identitetit, veçoritë historike, kulturore të popullit maqedonas si elemente për të cilat nuk negociohet me Bashkimin Evropian”

Propozimin francez përveç partive në pushtet do ta mbështes edhe partia opozitare Alenaca për Shqiptarët. Ndërsa, VMRO-ja opozitare është kategorikisht kundër këtij propozimi.

Linda Ebibi /SHENJA/