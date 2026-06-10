(VIDEO) Deputetët debatojnë për shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë

(VIDEO) Deputetët debatojnë për shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë

Në Kuvend vazhdon debati për inteperlancën që LSDM-ja dorëzoi kundër Ministrit të Bujqësisë Cvetan Tripunovski. Interpelancën në foltoren e Kuvendit e arsyetoi ish ministri i Bujqësisë, tani deputet në rradhët e opozitës, Ljupço Nikollovski i cili e akuzoi Tripunovskin për dështim në çdo fushë në bujqësi.

Ai tha se ministria nuk i ka paguar ende subvencionet bujqve dhe prandaj, Tripunovski duhet të largohet.

LJUPÇO NIKOLLOVSKI – DEPUTET

Mandatin e filluat me premtime për shpëtim të bujqësisë, kurse po e përfundoni si simbol i papërgjegjësisë, paditurisë dhe skandaleve. Nga përgjegjësia nuk mund të ikë edhe Qeveria e cila lejoi menaxhim të keq për dy vite të këtyre institucioneve. Dy vite në të cilat, drejtorët dhe ministrat merren, jo me krijimin e masave, por merren me denoncime imagjinare, suspendime dhe me degradim të të gjithë profesionistëve dhe krijimin e masave korruptive”.

Akuzave të Nikollovskit, ju përgjigj me kundër akuza, vet ministri Tripunovski i cili tha se ka fakte dhe argumente që e dëshmojnë të kundërtën që e thonë opozitarët.

Sipas Tripunovskit, fajtori kryesorë për gjendjen në të cilën ndodhen aktualisht bujqit e ka pikërisht Nikollovski.

CVETAN TRIPUNOVSKI – MINISTËR I BUJQËSISË

T’ju rikujtoj se mbi 1.600 të punësuar në Pyet Kombëtare i latë pa paga për më shumë se katër muaj, ndërmarrje të cilën e mbipunësuat dhe e latë me borxhe dhe punëtorët i latë pa rroga për katër muaj. Tani po thoni se jeni të shqetësuar për qytetarët dhe bujqit. Katër muaj i latë pa rroga, pa sigurim shëndetësorë dhe pa sigurim pensional. Në Shoqatën Aksionare, “Ekonomia e Ujërave”, mbi 500 të punësuar i latë pa rroga, a nuk shqetësoheshit atëherë për këto ndërmarrje dhe këto qytetarë?”

Debatit në mbrojtje dhe kundër ministrit ju bashkëngjitën edhe shumë deputet të pozitës dhe opozitës.

Interpelanca kundër Tripunovskit ishte pika e parë e rendit të ditës, në të cilën ndodhen si pikë e 14-të edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat i propozuar nga Qeveria po edhe ligji kundër duhanit, ligji kundër kazinove po edhe ligji i opozitës për përfaqësim të drejtë.

Mevludin Imeri /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Numërohen 70% e votave për deputetë, këta janë kandidatët më të votuar nëpër parti

Numërohen 70% e votave për deputetë, këta janë kandidatët më të votuar nëpër parti

Izraeli evakuon me forcë lagjen rezidenciale palestineze në Bregun Perëndimor për “stërvitje ushtarake”

Izraeli evakuon me forcë lagjen rezidenciale palestineze në Bregun Perëndimor për “stërvitje ushtarake”

Siljanovska-Davkova në Sofje: Duhet të ringjallim frymën e bashkëpunimit rajonal

Siljanovska-Davkova në Sofje: Duhet të ringjallim frymën e bashkëpunimit rajonal

Delegacioni nga Katari mbërrin në Teheran për bisedime mbi tensionet Iran-SHBA

Delegacioni nga Katari mbërrin në Teheran për bisedime mbi tensionet Iran-SHBA

(VIDEO) Hasani: Ligji për Përfaqësim letër boshe

(VIDEO) Hasani: Ligji për Përfaqësim letër boshe

(VIDEO) Mucunski: Maqedonia kërkon rrugë evropiane pa kërkesa shtesë

(VIDEO) Mucunski: Maqedonia kërkon rrugë evropiane pa kërkesa shtesë