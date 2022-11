(VIDEO) Dënohet sulmi ndaj kameramanit që incizoi shtëpinë e oligarkut pro rus

Sulmet ndaj punonjësve të medias përfaqësojnë shkelje veçanërisht të rënda të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut që kërcënojnë njëkohësisht të drejtën e qytetarëve për informim dhe kufizojnë diskutimin publik, i cili është thelbi i çdo demokracie pluraliste, deklaroi kryetari në Shoqatës së Mediumeve Rajonale dhe Lokale “Mediat Objektive”, Dimitar Micev, të cilët kanë reaguar pas sulmit që ju bë dje operatorit të Televizionit 24, përderisa ishte duke kryer punën e tij.

DIMITAR MICEV, KRYETAR I SHOQATËS PËR MEDIUME RAJONALE DHE LOKALE

“Tanimë është e njohur se mediumet kanë probleme serioze ekonomike dhe është e nevojshme të ofrohet zgjidhje të qendrueshme, me çka do të përmirësohet gjendja e tyre ekonomike, ndërsa me këto edhe përmbajta e mediumeve”.

Micev gjithashtu kërkon kushte më të mira, paga më larta për të gjithë të punësuarit në media, pasi sipas tij, atëherë do të ketë edhe profesionalizëm.

Ndërkaq, në shenjë solidariteti me kolegën e tyre, të gjithë operatorët e të gjitha mediave tjera, i lëshuan kamerat e tyre dhe ju bashkuan kolegës, që u sulmua gjatë ditës së djeshme.

OPERATOR

“Kolegë, të gjithë që jeni prapa kamerave, ju ftojë të gjithë së bashku në shenjë mbështetje për kolegën, të vini këndej të na shohin të gjithë, apo oponioni të na shohin të gjithë, që edhe sot dhe në këtë moment jemi në vendin tonë të punës, ndërsa gazetarët do të na dëgjojnë dhe do të transmetojnë zërin tonë”.

Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve, Mlladen Çadinovski, kërkoi që ky rast të zgjidhet me procedurë të përshpejtuar, i cili deklaroi se nuk janë të kënaqur nga Ministrinë e Punëve të Brendshme, pasi sipas tij, MPB nuk i zgjedh këta probleme në mënyrë të përshpejtuar. Përndryshe, nga Shoqatës për mediumet rajonale dhe lokale “Mediat Objektive”, gjithashtu kërkuan që të përpilohet ligj që sulmi ndaj gazetarëve të jetë i njejtë sikur sulm ndaj një personi zyrtar.

Samir Mustafa /SHENJA/