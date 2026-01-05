(VIDEO) Delcy Rodriguez betohet si presidente e përkohshme e Venezuelës
Zëvendëspresidentja e Venezuelës, Delcy Rodriguez është betuar zyrtarisht si presidente e përkohshme.
Ajo u betua nga vëllai i saj Jorge Rodriguez, i cili, më herët sot, u betua vetë si president i Asamblesë Kombëtare, transmeton Telegrafi.
Rodriguez ka ftuar SHBA-në të bashkëpunojë me Venezuelën, por tha se vendi ruan të drejtën e tij për “paqe, zhvillim, sovranitet dhe një të ardhme”.
Më parë, djali i udhëheqësit të rrëzuar të Venezuelës, Nicolas Maduro, foli para asamblesë kombëtare të vendit.
Nicolas Maduro Guerra e quajti babanë e tij “president Maduro” dhe bëri thirrje për lirimin e tij. /Telegrafi/