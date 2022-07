(VIDEO) Dejvid Gir: Ndryshimet kushtetuese të domososhme, përndryshe ngecin euro-integrimet

Euroambasadori Dejvid Gir siguron se askush nuk e ka humbur identitetin e popullit të tij, gjatë procesit negociues për anëtarësim në BE. Në intervistën për REL, Gir qartëson se nëse nuk ndodhin ndryshimet kushtetuese në vend, procesi do të ngec aty ku është.

Siç u shpreh më tej, kur skriningu do të përfundojë në këtë fazë, nevojitet të ketë një tjetër konferencë ndërqeveritare, por mbajtja e saj varet nga kjo marrëveshje bilaterale mes dy palëve të përfshira.

DEJVID GIR, EUROAMBASADOR

“Por çfarë ndodh nëse nuk shkohet përpara? Mendoj se skenari më i mundshëm do të jetë që procesi i negociatave të ndalet këtu. Do ta kryeni skriningun, por mbajtja e konferencës ndërqeveritare dhe hapat e ardhshëm do të presin zgjidhjen e kësaj çështje. Jo sepse një vend i tretë vuri veto, por sepse ky vend vendosi të tërhiqet nga detyrimi dypalësh me Bullgarinë”.

Lidhur me referendumin e paralajmëruar të opozitës maqedonase, Gir tha për këtë çështje duhet te vendos vetë vendi, por rikujtoi edhe njëherë përfitimet nga antarsimi në BE.

DEJVID GIR, EUROAMBASADOR

“Ka shumë arsye të qarta pse ky vend do të përfitojë nga anëtarësimi në BE dhe BE-ja do të ketë interes t’ju ketë si pjesë të familjes. Nga ana ekonomike, BE-ja është tregu më i madh i vetëm në botë dhe poashtu fqi i juaj. Kjo ofron mundësi të mëdha për biznes, tregti, investime, përmirësimin e standardit jetësor, për të siguruar që të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e nevojshme të konkurrojnë në tregun e punës. Por nuk është vetëm kjo. Ka edhe përfitime tjera shumë të qarta nga anëtarësimi në BE”.

Në pyetjen se sa BE-ja do të jetë garantues që Bullgaria nuk do të bllokojë negociatat edhe në rast se Maqedonia e Veriut do të përmbush detyrimet e saja nga protokolli dypalësh, euroambasadori kujtoi se kryetari i Këshillit Evropian dhe kryetari i Komisionit, kanë deklaruar se procesi i anëtarësimit do të zhvillohet në bazë të standardeve dhe parimeve evropiane, duke shtuar se çështjet si çështjet e identitetit nuk mund të jenë kusht apo përcaktues në vetë procesin e anëtarësimit.

Emine Ismaili /SHENJA/