(VIDEO) DAP, gjatë 2025-ës mbi 70 mijë qytetarë kanë marrë 577 milionë euro nga jashtë
Mbi 70,000 qytetarë kanë marrë 577 milionë euro nga jashtë vendit, vetëm në vitin 2025. Në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2026, Drejtoria e të Ardhurave Publike ka regjistruar dhjetëra mijëra raste të hyrjeve nga jashtë vendit tek qytetarët.
Siç informoi drejtoresha e Drejtorisë së të Ardhurave Publike, Elena Petrova, në brifingun e sotme me gazetarët, në vitin 2020 janë dërguar 11.527 njoftime për të ardhura të mundshme të tatimeve. Pas analizave të bëra, 2.276 persona kanë dorëzuar vullnetarisht llogaritjet elektronike, ndërsa për 3.637 persona detyrimi është përcaktuar sipas detyrës zyrtare. Në total, 5.913 persona janë detyruar, ndërsa për 5.614 është përcaktuar se janë transferta private. Gjithashtu ajo tha se taksa e përcaktuar ka arritur në 171,6 milionë denarë, nga të cilat deri më tani janë mbledhur 30,4 milionë denarë.
Në periudhën deri në vitin 2024, raportimi i të ardhurave nga jashtë vazhdoi, dhe një pjesë e detyrimeve u përcaktua në bazë të njoftimeve nga DAP.
Në gjysmën e dytë të vitit 2024, ajo njoftoi se filloi një analizë sistematike dhe verifikim i të dhënave të paraqitura nga bankat në Administratë, të cilat nuk ishin përpunuar më parë në këtë mënyrë.
Elena Petrova, drejtoresh e DAP
“Sipas të dhënave bankare, në vitin 2025, 70,869 qytetarë morën hyrje nga jashtë në shumën prej 577 milionë eurosh. Jo të gjitha këto hyrje janë me tatim. Deri më tani, janë dërguar 9,522 njoftime, dhe 4,459 persona kanë paraqitur vullnetarisht llogaritjet”.
Ajo sqaroi se tatimi të ardhurave të fituara jashtë vendit nuk është një detyrim i ri, por pjesë e sistemit. Ndërsa, porositi qytetarët që kanë detyrimin të deklarojnë në mënyrë të pavarur të ardhurat e tyre, veçanërisht kur paguesi nuk është vendas.
Emine Ismaili Luzha /SHENJA/