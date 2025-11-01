(VIDEO) Cristiano Ronaldo i pandalshëm, shënon dy herë në përmbysjen ndaj Al Fayha
Ylli portugez Cristiano Ronaldo ka shënuar dy gola në përmbysjen e Al Nassr ndaj Al Fayha.
Pesë herë fituesi i Topit të Artë i shënoi dy golat në fitoren 2-1 ndaj Al Fayha.
Mysafirët kaluan të parët në epërsi përmes Jason Remeseiro pas asistimit të Al Baqawi.
Megjithatë, Ronaldo shënoi një gol të bukur nga afërsia pas bashkëpunimit me Kingslay Coman për ta barazuar rezultatin (37’).
Al Nassr dominoi në përgjithësi dhe fitoren e siguruan në minutën e fundit të kohës shtesë. Ishte sërish Cristiano Ronaldo që e tundi rrjetën, këtë herë nga penalltia (90+14’).
Ronaldo tani ka shkuar në koutën e 592 golave në karrierë, derisa Al Nassr është lider në kampionatin saudit me 21 pikë.
⚽️ BUUUUTTT ! Cristiano Ronaldo 🐐
CRISTIANO RONALDO OFFRE LA VICTOIRE À AL NASSR ET DANSE ALARDAH !!!!!!! 🤯🤯🤯
90+14’ | Al Nassr 2 – 1 Al Fayha pic.twitter.com/3N7fEB8iZt
