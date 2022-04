(VIDEO) Chevrolet Corvette me version hibrid dhe plotësisht elektrik

Konfirmimi i ardhjes së versionit hibrid të Corvette ka ardhur nga Chevrolet dhe një version plotësisht elektrik është në rrugë e sipër.

Chevrolet ndau këtë informacion përmes Twitter së bashku me një foto që tregon një prototip të kamufluar të fotografuar gjatë testimit të ftohtë. Dihet gjithashtu se modeli i “elektrizuar” Corvette, ose hibrid, me siguri do të jetë i disponueshëm vitin e ardhshëm.

Videoja teaser tregon fillimisht rrotat e përparme dhe më pas rrotat e pasme, gjë që sugjeron lëvizjen me të gjitha rrotat dhe dëgjohet zhurma e një motori V8, që tregon se bëhet fjalë për një version hibrid.

CEO i General Motors, Mark Reuss postoi më shumë informacion në LinkedIn, duke deklaruar se modeli i parë i elektrizuar Corvette do të bazohet në platformën e re Ultium të GM.

Ky model ka të ngjarë të ketë një bateri të vogël që do të “punojë” me motorin ekzistues, rrotat e përparme do të fuqizohen nga dy motorë elektrikë dhe motori i pasmë V8.

Emrat zyrtarë nuk janë publikuar ende, por në vitin 2015, Chevrolet mbrojti emrin Corvette E-Ray, i cili mund të përdoret për versionin elektrik.

Versionet e elektrizuara të Corvette u lanë të kuptohet për herë të parë në vitin 2019 me ardhjen e gjeneratës C8, dhe të brendshëm pretenduan se makina ishte projektuar për të lejuar elektrizimin.

Versionet e reja të Corvette do t’i bashkohen standardit coupe dhe të konvertueshme, të fuqizuar nga një motor 6.2-litërsh me aspirim natyral me 490 hp, si dhe modeli i ri Corvette Z06 i fokusuar në pista me një motor 5.5-litërsh V8 që jep 670 hp. /Telegrafi/