(VIDEO) Çashka nga sot do të flas shqip, Shaqiri mori zyrtarisht detyrën
Çashka nga sot do të flas shqip, pasi Suat Shaqiri edhe zyrtarisht morri detyrën e kryetarit të Komunës sē Çashlës. Në një deklaratë ekskluzive për Tv Shenja, Shaqiri tha se do tē jetë kryetar i të gjithë qytetarēve pa dallim tē përkatësisë etnike dhe fetare.
SUAT SHAQIRI, KRYETAR I ÇASHKËS
Zbuloi edhe projektet e para që do të realizojë në mandatin e tij 4 vjeçarë.
SUAT SHAQIRI, KRYETAR I ÇASHKËS
Veç Shaqirit, sot mandatin e morrën edhe kêshilltarët komunal të Komunës së Çashkës në të cilën lista e kryetarit Shaqiri ka shumicë prej 6 këshilltarësh ndērkaq partitë tjera sbashku kanë pesë këshilltarë.
Mevludin Imeri /SHENJA/