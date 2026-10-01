(VIDEO) Bytyqi: Masat e Qeverisë për naftën të vonuara

(VIDEO) Bytyqi: Masat e Qeverisë për naftën të vonuara

Deputeti i LSDM-së, Fatmir Bytyqi, duke folur për çmimet e naftës në emisionin IMPAKT, tha se, qeveria është vonuar me vendosjen e masave. Ai tha se, tani kur qeveria ka ulur TVSH-në, çmimet e produkteve veç më janë rritur dhe në momentin që kemi rritje të çmimeve, ato asnjëherë nuk kthehen mbrapsht, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë.

MARKETING

Shik.mk

FATMIR BYTYQI-DEPUTET I LSDM-së

“Ne në muajin prill dhamë po të njëjtat masa që tani qeveria dalëngadalë po i implementon. Atëherë thamë, të ulen akcizat, ose në proporcion ose totalisht të hiqen akcizat dhe të hiqet një pjesë e TVSH-së prej 18 në 5%. Sepse, në atë mënyrë, direkt drejtpërdrejtë qytetari dhe biznesi do i kishin ndjerë më pak rritjen e çmimit me pakicë”.

Bytyqi foli edhe për propozimin për rritjen e pagës minimale dhe mbështetjen e sektorit privat përmes subvencionimit të kontributeve, për çka është shprehur se Qeveria nuk është e gatshme ta përkrah një ligj të tillë dhe se nuk mjafton vetëm përkrahja e partive opozitare.

FATMIR BYTYQI-DEPUTET I LSDM-së

“Mendoj se partitë opozitare të gjitha do ta përkrahin, por nuk është e mjaftueshme vetëm partitë opozitare ta përkrahin, na duhet edhe partitë në pushtet. Këtu për shembull, unë me të vërtetë habitem kur i shoh partnerët e koalicionit, përveç VMRO-së që është VLEN-i dhe ZNAM-i, pse ata nuk do të përkrahin një ligj të tillë”.

Bytyqi bëri të ditur se dallimi i këtij ligji për pagën minimale, është se ka një instrument tjetër që i ndihmon sektorit privat.

Zebushe Ramadani /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Pse të rinjtë e partive në RMV nuk unifikohen? Miftari: Është e vështirë kur bëhen thirrje për anulimin e pjesëmarrjes në protestën e UÇK-së

Pse të rinjtë e partive në RMV nuk unifikohen? Miftari: Është e vështirë kur bëhen thirrje për anulimin e pjesëmarrjes në protestën e UÇK-së

Shaqiri: Protestat nuk i kemi politizuar, mirë VLEN që u distancua nga deklarata e Shasivari, Arifi: Asnjë eksponent i yni nuk është distancuar

Shaqiri: Protestat nuk i kemi politizuar, mirë VLEN që u distancua nga deklarata e Shasivari, Arifi: Asnjë eksponent i yni nuk është distancuar

Afan Elezi: Unë nuk kam qenë në protestë për UÇK-në, por kjo s’do të thotë se VLEN nuk solidarizohet me ato

Afan Elezi: Unë nuk kam qenë në protestë për UÇK-në, por kjo s’do të thotë se VLEN nuk solidarizohet me ato

A mori pjesë VLEN në protestat për mbështetjen e ish-krerëve të UÇK-së? përgjigjet Arifi

A mori pjesë VLEN në protestat për mbështetjen e ish-krerëve të UÇK-së? përgjigjet Arifi

Mijëra qytetarë protestojnë në sheshet e Prishtinës kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale

Mijëra qytetarë protestojnë në sheshet e Prishtinës kundër aktgjykimit të Gjykatës Speciale

Refuzohet propozimi i LSDM-së për pagën minimale 600 euro

Refuzohet propozimi i LSDM-së për pagën minimale 600 euro