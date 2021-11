(VIDEO) Bullgaria nuk lëshon pe për integrimin e Maqedonisë së Veriut

Presidenti bullgar Rumen Radev realizoi bisedë telefonike me komisarin për zgjerim të BE-së, Oliver Varheji, dhe shprehu pritjen e Sofjes se dialogun me Republikën e Maqedonisë së Veirut do ta dërgojnë në rezultate konkrete, njofton MIA nga Sofja. Radev gjithashtu ka theksuar se Sofja është e hapur për dialog, ka bërë pyetje të qarta, pret përgjigje dhe veprime reale nga Maqedonia e Veriut.

Presidenti Bullgar konsideron se agjenda e marrëdhënieve dypalëshe mes Sofjes dhe Shkupit nuk duhet t’i nënshtrohet ndikimeve të jashtme, por duhet të zhvillohet hapur me angazhimin e të dy vendeve, pasi kjo mund ta çojë përpara procesin e integimit evropian të Maqedonisë së Veriut.

Theksi kryesor në atë dialog ishte se presidenti bullgar vuri në dukje respketimin e të drejtave të bullgarëve në Maqedoninë e Veirut, si dhe zhdukjen e përhershme të gjuhës së urrejtjes dhe respektimin e historisë dhe trashëgimisë kulturore bullgare në Republikën e Maqedonisë.

Ndërkaq, kryeministri i përkohshëm bullgar Stefan Janev ka deklaruar se Bullgaria nuk do të tërhiqet nga qëndrimi i saj për Maqedoninë e Veirut dhe se vendi i tyre punon për interesat kombëtare bullgare, si dhe për rregullat bazë evropiane për të drejtat e qytetarëve të BE-së.

Stefan Janev, kryeministër i përkohshëm i Bullgarisë

“Momentalisht, qeveria e përkohshme po bën përpjekje për të shpjeguar pozicionin bullgar për partnerët tanë evropianë, pasi deri tani nuk është shpjeguar mjaft mirë”.

Sipas Janev, partnerët evropianë në Bruksel tashmë po japin sinjale pozitive dhe duhet vetëm më shumë kohë për të kuptuar tezën bullgare.

Ndryshe, vetoja bullgare mbetet, megjithëse qëndrimi i prerë i Bullgarisë i planifikuar për të martën, i cili duhej të paraqitej në Këshill, nuk u shpreh për shkak të tragjedisë në autostradën Strumë, mësojnë mediat nga burime diplomatike.

Linda Ebibi /SHENJA/