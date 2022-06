(VIDEO) Buka, vaji, mielli, orizi do të shiten 5 deri 10% më lirë, qeveria rikthen marzhën

Qeveria rikthen masën e ngrirjes së marzhës për disa produkte bazë. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi bëri me dije se për bukën e bardhë, sheqerin e bardhë, vajin për gatim vendoset marzhë tregtare në lartësi prej 5% në tregtinë me shumicë dhe 5% në tregtinë me pakicë. Për miell të grurit, edhe tip 400 edhe tip 500, makarona dhe shpageta nga gruri i fortë, oriz i bardhë dhe qumësht vendoset marzhë prej 10 për qind në tregtinë me shumicë dhe pakicë. Kjo masë sipas Bekteshit do të jetë në fuqi deri më 30 shtator.

Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomisë

“E rëndësishme është fakti që deri në fund të vitit nuk do të pranohet asnjëlloj kontrate midis prodhuesëve dhe tregtarëve me shumicë, me zinxhirët e marketeve, sa i përket të dhënave shtesë të cilat i kanë dhe ato kalkulohen dhe inkorporohen në çmimin e prodhuesëve. Sa i përket marketingut, vendosjes së produkteve në pozicione më të mira në kuadër të supermarketeve e kështu me radhë”.

Nëse inspektorati dhe institucionet tjera kompetente konstatojnë se tek produktet e tjera përveç këtyre, ka rritje të ndjeshme në pjesën e çmimeve, ministri tha se do ta zgjerojnë listën edhe më shumë për ngrirje të marzhës. Sipas Bekteshit, nuk është fer që çmimi i disa produkteve brenda ditës të rritet 80%, kur harxhimet e tjera janë të njejta për tregtarët.

Kreshnik Bekteshi, ministër i Ekonomsië

“Nuk është fer për konsumatorët, që për 24 orë të rriten çmimet për 80%, kur nuk ka rritje as të shpenzimeve operative, as të lëndëve të para. Çmimet e lëndëve të para shteti i ndjek gjatë faturave hyrëse nga ana e Drejtorisë së Doganave. Ne nuk kemi vërejtur që nga 31 maji deri 1 qershor të jenë rritur aq shumë faturat dhe as faturat e energjisë elektrike. Mendoj se është mëse e mjaftueshme 5% dhe 10% të jetë marzha për produktet ushqimore bazë në kohë krizë”.

I pyetur se përse nuk po ulin edhe akcizën e derivateve, Bekteshi tha se kjo është nën kompetencë të Ministrisë së Financave dhe në momentin e duhur ato do të japin dritë jeshile nëse vendoset për zvogëlimin e akcizës apo edhe TVSH-së. Këto rritje drastike të çmimeve të derivateve, institucionet në fjalë nuk i shohin si moment të duhur për të intervenuar.

Emine Ismaili /SHENJA/