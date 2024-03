(VIDEO) Bujar Osmani sonte bëri iftar me fqiun e tij 105 vjeç

Ministri i Punëve të Jashtme dhe kandidati për president të shtetit, Bujar Osmani sonte ka bërë iftar me fqiun e tij, të njohur në lagjen e tij si aga Ibush, i cili jeton i vetëm dhe mbijeton me ndihmën e fqinjve dhe dashamirëve.

“Këtë Iftar e çela bashkë me Agën Ibush, 105 vjeçarin me mendje të kthjelltë e me shpirtin Bujar. Agës Ibush i kanë vdekur të gjithë fëmijët në moshë madhore dhe jeton i vetëm ne shtëpinë e tij të vogël në Cerovë por më priti me zemërgjerësi dhe plot dashuri duke kujtuar të kaluarën e të parëve tanë. Paq shëndet Aga Ibush!”, ka shkruar ministri Osmani në videon e shpërndarë në facebook.

MARKETING