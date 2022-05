(VIDEO) Brnabiq përkrah integrimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë

Maqedonia e Veriut nuk është e gatshme të bëjë lëshime ndaj Bullgarisë dhe kërkon kompromis dinjitoz të bazuar në vlerat evropiane, thotë kryeministri Dimitar Kovaçevski pas takimit me kryeministren serbe Ana Bërnabiq gjatë vizitës së saj në Shkup. Ai tha se deri sa presin që Brukseli t’i shndërrojë deklaratat në vepra, do të vazhdojnë përmirësimin e bashkëpunimit me shtetet fqinje. Të dy kryeministrat kanë folur sot për Ballkanin e Hapur dhe për mbledhjen e ardhshme të përbashkët mes qeverive të Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.

DIMITAR KOVAÇEVSKI, KRYEMINISTËR I RMV-SË

“Biseduam për mbajtjen e seancës së tretë të përbashkët ndërqeveritare me Serbinë, e cila do të organizohet menjëherë pas formimit të Qeverisë së re në Serbi. Normalisht biseduam edhe për Samitin e ardhëm të Ballkanit të Hapur ku do të flitet për implementimin e memorandumeve të nënshkruara deri tani”.

Ndërkohë kryeministrja serbe Bërnabiq tha se Serbia është përkrahës i sinqertë i integrimit të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, pasi përparimi i tyre në rrugën evropiane sipas saj do të sillte benefite për gjithë rajonin.

ANA BËRNABIQ, KRYEMINISTRE E SERBISË

“Edhe në bisedimet për aderimin tonë në BE gjithmonë u kemi thënë partnerëve tanë evropiane se çfarë rëndësie ka për gjithë rajonin që të përshpejtohet procesi eurointegrues për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut sepse ky do të ishte sinjal pozitiv për zhvillimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor”.

Kovaçevski dhe Bërnabiq folën edhe për hekurudhën që duhet të lidhë dy vendet në kuadër të Korridorit 10. Të dy kryeministrat thanë se dy vendet janë partnerë të rëndësishëm ekonomik, ndërsa shkëmbimi tregtar mes Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë arrinë mbi 1 miliard euro në vit. /SHENJA/