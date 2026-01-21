(VIDEO) Bora zbardh RMV-në, institucionet thonë se janë në terren, LSDM akuzon

(VIDEO) Bora zbardh RMV-në, institucionet thonë se janë në terren, LSDM akuzon

Bora e parë sot zbardhi Shkupin ku qyteti u zgjua me një pamje mahnitëse. Ndërkaq bora ka mbuluar edhe rrugët ku në këtë mënyrë ka ngadalësuar komunikacionin dhe për këtë arsye ekipet komunale janë në terren për të marrë masa. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë drejtuesve të makinave për kujdes të shtuar. Ndërsa ju kujtojmë që të ecni me kujdes që hapat tuaj të përfundojnë në shtëpi dhe jo në urgjencë”.

Ndërkaq, me rastin e borës së parë nga ministria e transportit informojnë se të gjitha rrugët shtetërore janë të kalueshme dhe të sigurta për trafik. Ata thonë se trafiku po rrjedh pa probleme, por për shkak të reshjeve të borës, rekomandohet drejtim i kujdesshëm. Ata informuan se në bashkëpunim me NP për Rrugët Shtetërore dhe Ministrinë e Transportit, po kryhen aktivitete të koordinuara për të siguruar rrjedhë të qetë dhe të sigurt të trafikut.

Ministria e Transportit

Përveç menaxhimit të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm të automjeteve, rekomandohet përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve dimërore, respektimi i sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe shpejtësia e rregulluar sipas kushteve të rrugëve”.

Edhe nga Qyteti i Shkupit thonë se po marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar rrjedhë të sigurt dhe të pandërprerë të trafikut. Kryetari i qytetit të shkupit Orce Gjorgjievski deklaroi se siguria e qytetarëve është përparësia e tyre.

Orce Gjorgjievski, kryetari i Qytetit të shkupit

Bora nuk është surprizë në dimër – përgatitja është detyrimi ynë! Ekipet e Qytetit të Shkupit kanë qenë në terren që nga orët e para të mëngjesit dhe po punojnë intensivisht për pastrimin e borës nga rrugët dhe bulevardet nën juridiksionin e qytetit”.

Nga ana tjetër LSDM kundërshton ashpër duke thënë se Institucionet nuk po funksionojnë.

LSDM

Fotot nga shembja në Shkup dhe gjithkah në vend tregojnë se trafiku është i pasigurt. Qytetarët kanë mbetur vetëm, por kryetarët e bashkive dhe zyrtarët e VMRO-së po fërkojnë duart. Tenderët për pastrimin e borës janë një nga të preferuarit e VMRO-së”.

Më tej ata shtojnë duke thënë se është e vështirë të gjesh kripë, kështu që ata mbeten të numërojnë paratë që vodhën nga qytetarët.

Anida Murati /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Minçev: Nuk ka më funksione të përjetshme dhe pozita të paprekshme

Minçev: Nuk ka më funksione të përjetshme dhe pozita të paprekshme

Shefi i NATO-s, Rutte: Përparësia kryesore për Aleancën mbetet Ukraina, jo Grenlanda

Shefi i NATO-s, Rutte: Përparësia kryesore për Aleancën mbetet Ukraina, jo Grenlanda

Aksident fatal në magjistralen Deve Bair – Kriva Pallankë, humb jetën një shtetas i Kosovës

Aksident fatal në magjistralen Deve Bair – Kriva Pallankë, humb jetën një shtetas i Kosovës

Filipçe: LSDM nuk do t’i mbështesë ndryshimet ligjore për “Qytet të sigurt”

Filipçe: LSDM nuk do t’i mbështesë ndryshimet ligjore për “Qytet të sigurt”

Paga mesatare neto në nëntor 45.961 denarë

Paga mesatare neto në nëntor 45.961 denarë

Nikolloski: Duhet të shtyhet futja e sistemit EES për transportuesit

Nikolloski: Duhet të shtyhet futja e sistemit EES për transportuesit