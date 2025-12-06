(VIDEO) “Bombat e LSDM-së”, LSDM akuzon zyrtarin e VMRO-së për favorizim në tenderë

(VIDEO) “Bombat e LSDM-së”, LSDM akuzon zyrtarin e VMRO-së për favorizim në tenderë

 

Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka filluar sesionin e publikimit të bombave korruptive të lidhura me partinë në pushtet VMRO-DPMNE. Ekipi antikorrupsion i partisë opozitare publikoi një material, të cilin e cilëson si skandal që, sipas tyre, tregon funksionimin e “modelit kriminal” të pushtetit të Hristijan Mickoskit dhe VMRO-DPMNE-së.

Aleksandar Saša Dimitrieviq nga kjo parti deklaroi se përmes personave të afërt dhe ndërmjetësve “janë pompuar rreth 9 milionë euro para publike”, ndërsa tenderët e dyshuar paraqiten si mekanizëm për keqpërdorim të fondeve shtetërore.

ALESKANDAR SAŠA DIMITRIEVIQ – LSDM

Skandal i ri, bombë e re, për atë se kush dhe si pastron. Të gjithë rrugët të drejtojnë tek te Ivica Tomovski , drejtor i Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe të Përbashkëta në Qeveri. Nuk pastron drejtoria, pastron kompania familjare e Tomovskit. Të themi troç, ata po i pastrojnë paratë e qytetarëve edhe atë me miliona euro. Nga institucione shtetërore dhe komuna të udhëhequra nga VMRO-ja, kompania e Tomovskit ka fituar 5,360,000 mijë euro ose 161 tendera”.

Sipas të dhënave të publikuara nga LSDM, aktiviteti i kompanisë së afërt me Tomovskin është rritur me 306% pas ardhjes së VMRO-DPMNE-së në pushtet.

ALESKANDAR SAŠA DIMITRIEVIQ – LSDM

Vetëm këtë vit 2025, kompania ka fituar 10 tenderë me vlerë gati gjysmë milioni euro. Pronari i “City Logistik” në momentin kur është themeluar ka qenë Vitomir Tomovski nga Struga, babai i Ivica Tomovskit, ndërsa menaxher është Slobodan Kutanovski, i afërm i tyre. Rastësisht, u paska ecur ‘pastrimi’ i buxhetit. Për çfarë shërben Tomovski në VMRO-DPMNE dhe në Qeveri, besoj se popullit i është bërë kristal e qartë pas kësaj. E rëndësishme është që bizneset familjare po ecin”.

Ky është skandali i parë i publikuar nga LSDM, nga ku kanë njoftuar se të tilla ka shumë dhe do të publikohen. Se do të publikojnë skandale të tilla, ka njoftuar vet kreu i LSDM-së, Venko Filipçe i cili këto materiale i emëroi si “Bomba 2.0”.

Mevludin Imeri /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kryeparlamentari Gashi merr pjesë në hapjen e Doha Forum 2025 në Katar

Kryeparlamentari Gashi merr pjesë në hapjen e Doha Forum 2025 në Katar

Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Musk: BE-ja duhet të shfuqizohet, sovraniteti duhet t’u kthehet shteteve individuale

Mister ende shkaku i rrëzimit të avionit të ‘Air India’, India dërgon hetues në SHBA për…

Mister ende shkaku i rrëzimit të avionit të ‘Air India’, India dërgon hetues në SHBA për…

SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë

SHBA miraton shitjen e raketave në vlerë 301 milionë dollarë për Italinë

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: SHBA-ja mbetet “aleati më i madh” i Evropës

Shefja e politikës së jashtme të BE-së: SHBA-ja mbetet “aleati më i madh” i Evropës

Kancelari gjerman zhvillon një telefonatë me presidentin palestinez, shpreh mbështetje për planin e paqes të SHBA-së

Kancelari gjerman zhvillon një telefonatë me presidentin palestinez, shpreh mbështetje për planin e paqes të SHBA-së