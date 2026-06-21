(VIDEO) Bletari Liman Alija rrëfen sekretet e prodhimit të mjaltit cilësor
“Në këtë stinë kur gjithçka lulëzon, bletët janë në punën e tyre më intensive të vitit, duke kaluar pa ndalur nga një lule në tjetrën në kërkim të nektarit, i cili më vonë shndërrohet në mjaltë. E pikërisht në këtë proces të vazhdueshëm, rol kyç luan edhe bletari, i cili kujdeset për kosheret dhe monitoron prodhimin për të siguruar cilësinë e mjaltit. Ne gjendemi këtu në Mateç, për të parë nga afër këtë proces dhe për të kuptuar si prodhohet mjalti në kushte natyrore, dhe se si kjo ndërthurje mes aktivitetit të bletëve dhe punës së njeriut çon në një produkt natyral dhe të pastër”.
Një punë që ndërthur natyrën me përkushtimin e njeriut është bletaria, e cila në këtë periudhë vere është në kulmin e saj. Për të parë nga afër këtë proces dhe për të mësuar më shumë rreth prodhimit të mjaltit, kemi zhvilluar një bisedë me bletarin Liman Aliji, njëkohësisht profesor në gjimnazin ‘Zef Lush Marku’ në Shkup, i cili prej vitesh merret me këtë veprimtari. Nga një traditë familjare e nisur vite më parë, bletaria ‘Kushtrimi’ për të është shndërruar në një angazhim serioz dhe profesional. Ku me punë të vazhdueshme ai thekson se kanë arritur të shpërblehen me medalje të arta në garat ndërkombëtre për cilësinë e mjaltit.
Ai thekson se vitet e fundit janë fokusuar në përdorimin e metodave bashkëkohore për të ruajtur cilësinë e mjaltit.
LIMAN ALIJI, BLETAR
“Cilësia e mjaltit nuk prishet dmth nëse e lejojnë bletën të funksionojë në mënyrë natyrore, nëqoftëse bletës i ndërhyjmë me shtesa të cilat do të mund ti shtojmë në mjaltë konkretisht nëse i shtojmë sheqer gjatë sezonit të prodhimit të mjaltit atëherë dmth nuk do të kemi cilësi të lartë të mjaltit, këtu ndikojnë edhe faktorë tjerë”.
Tutje ai poashtu demonstroi nga afër përmbajtjen e kornizave të koshereve dhe procesin e zhvillimit të bletëve në koshere. Poashtu tregon edhe për bletën mbretëreshë e cila është “qendra” e të gjithë kosherës, tek një prej kornizave të tjera ai tregoi fazat e prodhimit të mjaltit si dhe shpjegon se kur ka rrezik që mjalti të fermentohet.
LIMAN ALIJI, BLETAR “Këtu do ta hapim një koshere dhe të shofim dmth se bletët dmth vetëm se kanë fillu me grumbullimin e mjaltit. Kjo bletë dmth paska edhe pjellje në këtë pjesë dmth mjaltin por është ngjitë edhe ama lartë, dmth kemi edhe pjellje, tash me largimin e pjelljes bleta vetëm se e mbush këtë pjesën dmth me mjaltë dhe kur të vuloset në këtë mënyrë atëher dmth mjalti është i gatshëm për ta nxjerrë, dmth nëse e nxjerrim para se të vuloset ka rrezik që të fermentohet, përshkak se sasia e ujit është shumë e lartë në mjaltë, ndërsa kur të bëjë kështu atëherë dmth lagështia është diku te 16-17 e cila është e tolerueshme për një mjaltë super të mirë”.
Ai shpjegoi se bletarët paralelisht përballen me sfida të shumta si zhvendosja e bletëve nëpër kullota, ndryshimet klimatike të cilët sjellin vegjetacion të hershëm nga ku bletët nuk mund ta shfrytëzojnë sa duhet, sepse paraqet rendiment të ulët, dhe siç thekson ai, viteve të fundit gjithnjë e më shumë rendimenti është vetëm më i ulët dhe më i ulët, gjë që paraqet një sfidë më vete.
Bletaria mbetet një proces i ndërlikuar që kërkon përkushtim, njohuri dhe durim të madh. Megjithatë, rezultatet e saj, një produkt natyral dhe i pastër si mjalti, e bëjnë këtë punë të vlefshme dhe të çmuar si për prodhuesit ashtu edhe për konsumatorët.
Anida Murati /SHENJA/