(VIDEO) Besimi: Modeli i aplikuar i buxhetit kurseu mbi 40 milionë euro në vit

Ministri i Financave Fatmir Besimi theksoi se vendi ynë rrumbullaskon financimin e përgjithshëm të buxhetit për këtë vit, me mbi 40 milionë euro mjete të kursyera si rezultat i menaxhimit të kujdesshëm të portofolit të borxhit në kushte krize dhe rritjes globale të normave të interesit. Besimi, për televizionit Sitel, theksoi se çmimi i sigurimit të kapitalit për financimin e deficitit të buxhetit dhe borxheve të vjetra është në kushte më të favorshme, për shkak të përkushtimit të Qeverisë për sigurimin në kohë të kapitalit për financimin e masave antikrizë por edhe për nevoja të tjera të buxhetit si rritja e pensioneve, ndihma sociale, paga minimale, subvencionet bujqësore dhe përkrahja e kompanive gjatë krizës aktuale.

FATMIR BESIMI-MINISTËR I FINANCAVE

“Ne punuam për një vit të tërë, që nga fillimi i krizës, për kushte më të favorshme për financimin e buxhetit, kushte më të mira se ato që do të kishim nëse do të emetonim eurobond. Nëse do të kishim emetuar eurobond, norma e interesit do të ishte rreth 8-8.5%. Ne vlerësuam se kushtet nuk ishin të favorshme dhe për këtë arsye nuk emetuam eurobond dhe as vendet e rajonit, ndonëse pati përpjekje në këtë drejtim, për shkak të nomrave të larta të interesit që arrinin deri në 11%. Megjithatë, arritëm të siguronim portofol optimal sipas afatizimit dhe kostove të ulëta”.

Me Linjën kreditore për përkujdesje të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Ministri Besimi tha se ata dhanë vlerësim pozitiv për shfrytëzimin e këtij instrumenti për vendin tonë, vlerësim ky që u jepet ekskluzivisht ekonomive me baza të qëndrueshme ekonomike dhe politike. Ai vlerëson se njoftimi i djeshëm i FMN-së për shfrytëzimin e 530 milionë eurove nga Linja kreditore për përkujdesje dhe likuiditet – PLL, është sinjal i qartë dhe pozitiv për politikat e ekonomisë të vendin tonë ndaj investitorëve të huaj.

FATMIR BESIMI-MINISTËR I FINANCAVE

“Në buxhet ka mjete të mjaftueshme për mbulimin e nevojave, si dhe për masat për uljen e efekteve të krizës. Megjithatë, kriza aktuale ekonomike botërore është një ndër krizat më të mëdha që nga Lufta e Dytë Botërore dhe se mundësia që të mbulohet kjo goditje përmes buxhetit, pa kursyer secili individualisht në shfrytëzimin e energjisë elektrike”.

Ministri gjithashtu iu referua edhe pakos së re të masave, për të cilën tha se kjo nuk është pakoja e parë e masave për përballimin e krizës energjetike dhe të çmimeve, por se në vazhdimësi miratohen masa dhe politika për përballimin e saj.

Samir Mustafa /SHENJA/