(VIDEO) Benzinat lirohen për 7 denarë, dizeli për 5.5 denarë

(VIDEO) Benzinat lirohen për 7 denarë, dizeli për 5.5 denarë

Nuk ka radhë të gjata në pompat e benzinës, të paktën deri në mesnatë, pasi  Komisioni Rregullator për Energjetikë, këtë të hënë ka njoftuar një lajm pozitiv për shoferët, ku çmimet e derivateve  të naftës nga mesnata do të ulen ndjeshëm. Siç njoftojnë nga KRRE, çmimet me pakicë të benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 do të ulen me 7,00 den/litër, kështu që çmimi me pakicë i EUROSUPER BS-95 është 86,00 den/litër, ndërsa i EUROSUPER BS-98 është 88,00 den/litër.

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Ulje të çmimit do të ketë edhe tek dizeli, i cili do të ulet për 5,50 den/litër dhe do të kushtojë 94,50 den/litër. Ndërkohë, çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri  do të  ulet me 6,50 den/litër dhe do të shitet 103,50 den/litër, kurse çmimi me pakicë i Mazutit do të ulet me 6,261 den/kg dhe do të shitet për 49,312 den/kg.

Në këtë vendim është aplikuar  edhe shuma e ulur e akcizës prej 2,00 den/litër për benzinat EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe shuma e ulur e akcizës prej 4,00 den/litër për EURODIZEL (D-E V). Gjithashtu, në këtë vendim është aplikuar shuma e ulur e TVSH-së për derivatin  e naftës EURODIZEL (D-E V) në masën 10%.

Ndërkaq, çmimet e derivateve të naftës kanë shënuar rënie edhe në tregjet botërore, ku nafta e papërpunuar Brent gjatë ditës së sotme ka zbritur në rreth 94 dollarë për fuçi.

Samir Mustafa /SHENJA/

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