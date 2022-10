(VIDEO) Bekteshi porosit qytetarët: Mos bëni panikë, do të ketë ngrohje dhe rrymë!

Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi me fillimin e sezonit të ngrohjes në qytetin e Shkupit, siguron të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut se gjatë sezonit të dimrit nuk do të kenë problem me energjinë elektrike dhe termike, dhe sipas tij nuk ka nevojë për panikë. Ai theksoi se janë të përgatitur që si Qeveri të mbuloјnë çdo gjë nga prodhimi vendor në mënyrë që të mos ketë rritje të çmimeve, dhe të mos varen nga ajo që ndodhë në rajon.

Kreshnik Bekteshi, Ministër i Ekonomisë

“Si qeveri në bashkëpunim me EMV-në, me institucionet tjera i kemi bërë të gjitha parapërgatitjet që në kohë të fillojë sezoni i ngrohjes, por njëkohësisht edhe në pjesën e energjisë elektrike që qytetarët në vazhdimësi pa probleme të furnizohen edhe me energji elektrike”

Drejtori i EMV-së, Vasko Kovaçevski, tha se deri në fund të muajit është siguruar lënda e parë për prodhimin e energjisë termike, ndërsa shtoi se varësisht se si do të funksionoje centrali i gazit TE-TO, do të sigurojnë energji termike edhe për muajt në vazhdim deri në fund të sezonit të ngrohjes i cili zgjat deri më 30 prill 2023.

Vasko Kovaçevski, drejtoir i EMV-së

“Qytetarët janë siguruar me energji për ngrohje, për shkak se kemi siguruar energjensa deri në fund të muajit, kurse me mënyrën se si do të funksionojë centrali privat i gazit TE-TO do të dijmë nëse do ta tërheqim energjinë e ngrohjes nga atje ose plotësisht do të prodhojmë energji në ngrohtoret tona që I kemi me qiran ga SH.A “Adora” në ngrohtoret Lindje dhe Perëndim”

Ndërkohë, ministri i Ekonomisë, Bekteshi, foli edhe për funksionim e shkollave fillore dhe të mesme, i cili nënvizoi se shkollat do të funksionijnë sipas planit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, dhe për asnjë ditë nxënësit nuk do ta humbasin mësimin, pasi Qeveria do të marrë përsipër menaxhimin e energjisë elektrike edhe pse kjo është nën kompetenca të komunave.

Linda Ebibi /SHENJA/