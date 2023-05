(VIDEO) Bekteshi: Ligjet e korridoreve do të miratohen, nuk ka kthim mbrapa

Pakoja e ligjeve për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10d do të miratohet dhe projekti do të zbatohet, tha sot ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve lidhur me pritjet që Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit të reagojë ndaj ndryshimeve të propozuara ligjore, Bekteshi tha se nuk ka kthim prapa dhe se është punë e kryer.

KRESHNIK BEKTESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Ne kemi një nga kompanitë më të mëdha me renome që do të jetë kontraktor, e ajo është kompania ‘Bechtel’ në konsorcium me ‘Enka’.

Bekteshi i ka bërë thirrje komisionit për antikorrupsion dhe prokurorisë që të veprojnë më shpejt dhe të dalin me konstatime. Qeveria, ka theksuar ai, e ka përfunduar punën, tani ligjet janë në Kuvend dhe presin që deputetët ti miratojnë sa më shpejtë.

KRESHNIK BEKTESHI, MINISTËR I EKONOMISË

“Me sa jam i informuar, tashmë janë miratuar disa ligje në komisione dhe ne prisnim votën e tyre dhe të fillonin punën që do të ndikojë pozitivisht edhe në ekonomi”.

Bekteshi ripërsëriti se mbi 51 % e punës do të realizohet nga kompanitë vendore, ndërsa ai pret që kompanitë vendore të realizojnë mbi 70 %.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

