(VIDEO) Bekim Sali: Skandalit në spitalin “Zhan Mitrev” do t’i shkojmë deri në fund

Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, deklaroi që rasti i Klinikës Zhan Mitrev është në proces e sipër, duke e zhvilluar dhe se i njejti do të vazhdojë deri në fund. Ai theksoi se metoda e hemofiltrimit është metodë e cila shfrytëzohet për trajtimin e pacientëve me gjendje të rëndë shëndetësore. Në klinika të ndryshme njihet dhe ekziston si metodë, por se a është shdrytëzuar dhe si është shfytëzuar në klinikën Zhan Mitrev i ngelet ekipeve hulumtuese të analizojnë dhe te zbardhim këtë rast, deklaroi Sali.

BEKIM SALI MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Në të vërtetë në vijim e sipër janë mbikqyrjet dhe aktivitetet tjera me qëllim të përcaktimit dhe verifikimit të fakteve që kanë të bëjnë me rastin. Hemofiltrimi është metodë ekstrakorporale që përdoret gjatë trajtimit të pacientëve me gjendje të rëndë të cilët janë të shtrirë në kujdes intensive ndërsa zbatohet pas indikacioneve dhe vlerësimit të mjekut që e trajton pacientin varësisht nga gjendja e pacientit”.

Sali më tej njoftoi se gjate 3 viteve të fundit Inspektorati Sanitar Shëndetësor ka realizuar realizuar 45 mbikqyrje inspektuese te rregullta dhe 52 inspektime të jashtëzakonshme në 12 institucione shëndetësore private. Ai po ashtu potencoi se edhe në klinikën Zhan Mitrev janë kryer mbikqyrje të tilla.

BEKIM SALI, MINISTËR I SHËNDETËSISË

“Sa është zbatuar metoda te pacientët në pajtim me kriteret dhe indikacionet e përcaktuara siç janë parashikuar, ky është vlerësim që duhet ta bëjë një mbikqyrje profesionale nga ekspertë të fushave përkatëse. Këtu dua të ju informoj se gjatë 3 viteve të fundit inspektorati santiar shëndetësor ka realizuar 45 mbikqyrje inspektuese te rregullta dhe 52 inspektime të jashtëzakonshme në 12 institucione shëndetësore private. Në spitalin kinik zhan Mitrev jane kryer 3 mbikqyrje inspektuese te rregullta dhe 9 të jashtëzakonshme”.

Ministri Sali tha se secili nga ne ka pasur eksperienca të ndryshme me virusin COVID-19 por esenca është se patjetër duhet të ketë sistem që i mbron qytetarët apo pacientët dhe se askush nuk mund të jetë mbi ligjin.

Medin Ajeti Ali /SHENJA/