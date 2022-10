(VIDEO) Bekim Sali: Përmirësimi i sistemit eliminon rastet individuale të keqpërdorimeve

Si ministër i Shëndetësisë, dua ta përmend publikisht se zgjidhjet individuale nuk e zgjidhin sistemin, por zgjidhjet dhe rrugëdalja sistematike i zgjidh edhe rastet individuale. Kështu deklaroi ministri i Shëndetësisë, Bekim Sali, për drejtoreshën e Spitalit Klinik të Fëmijëve, për të cilën është raportuar se ka keqpërdorur detyrën zyrtare. Sali nënvizoi se si ministri janë angazhuar menjëherë për rastin në fjalë dhe se ashtu si çdo herë, edhe ky rast do të sanksionohet.

“Këto lloj fenomenesh edhe në të kaluarën kanë ndodhur dhe janë sanksionuar, edhe në të ardhmen nëse ndodhin do të sanksionohen. Rastin konkret e hulumtojmë, në aspektin financiar të institucioneve publike shëndetësore, përgjegjës është fondi për sigurim shëndetësor për arsye se, ata janë finacuesit e këtyre institucioneve, por natyrisht Ministria e Shëndetësisë është mbikqyrës i të gjitha institucioneve, duke marrë parasysh edhe inspektoriatin shëndetësor, por edhe Fondin Shëndetësor kështu që, bashkërisht ne do të e mbikqyrim punën e këtij insititucioni”

Sali më tej tha se, pa marrë parasysh se për kë bëhet fjalë, sanksionet për korrupsion vlejnë për të gjithë.

“Ashtu siç marrim masa për kursimin e energjisë elektrike që vlen për të gjithë, edhe korrupsioni ose mënyra e përfitimeve materialeve, është temë e cilën ne e trajtojmë bashkërisht për të gjithë”

Ministri, Bekim Sali gjithashtu shtoi se duhet mendur për një riorganizim të sistemit shëndetësor në vend, në mënyrë që të minimizohen rastet e tilla, dhe të mos ndodhin më.

Për rastin e drejotreshës në Klinikën e Fëmijëve, u pyet edhe kryeministri, Dimitar Kovaçevski, i cili tha se tashmë ka biseduar me ministrin Sali, dhe dhe do të ndërmerren të githa masat e nevojshme dhe nëse ka shkelje të procedurace të punës dhe autorizimeve,menjëherë do të emërohet drejtor i ri në Klinikën e Fëmijëve.

