(VIDEO) BDI: Do të identifikojmë çdo ndërtim pa leje në Çair

(VIDEO) BDI: Do të identifikojmë çdo ndërtim pa leje në Çair

Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar për vazhdimin e ndërtimeve të objekteve të banimit në mënyrë të paligjme në Çair. Sipas BDI-së, këto ndërtime po bëhen me tolerim të institucioneve komunale.  Arianit Ademi nga BDI, theksoi  dhe pasojat janë të qarta, si rrugë të bllokuara, mungesë parkingu, presion mbi infrastrukturën dhe humbje e hapësirave publike.

ARIANIT ADEMI, BDI

‘’Ata jetojnë në komuna të tjera, si Buteli, ndërsa Çairin e përdorin si vend për përfitime financiare nga ndërtimet. Kjo situatë nuk mund të vazhdojë. Sot i bëjmë thirrje publike Komunës së Çairit: Të ndalojë menjëherë çdo tolerim ndaj ndërtimeve të paligjshme dhe çdo marrëveshje që lejon uzurpimin e hapësirave publike’’.

Sipas Ademit, institucionet ndëshkuese kanë detyrim ligjor të veprojnë, dhe nëse nuk veprojnë, përgjegjësia do jetë e tyre. Ademi bëri të ditur se BDI – Çair do të fillojë identifikimin e çdo parcele dhe çdo hapësire publike ku tentohen ndërtime të paligjshme. Dhe siç njoftoi ai çdo rast do të bëhet publik dhe do të denoncohet para institucioneve kompetente. /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

Bashkëshortja e Trumpit udhëheq seancën e OKB-së për mbrojtjen e fëmijëve, disa ditë pasi 153 fëmijë u vranë në një shkollë në Iran

Bashkëshortja e Trumpit udhëheq seancën e OKB-së për mbrojtjen e fëmijëve, disa ditë pasi 153 fëmijë u vranë në një shkollë në Iran

Lëvizja Vetëvendosje e propozon Glauk Konjufcën për president

Lëvizja Vetëvendosje e propozon Glauk Konjufcën për president

(VIDEO) Mexhiti: Brenda 7-10 ditëve VLEN do të jetë një parti

(VIDEO) Mexhiti: Brenda 7-10 ditëve VLEN do të jetë një parti

(VIDEO) Pishinë moderne për shkollën “7 Marsi” në Çair, investim rreth 1 milion euro

(VIDEO) Pishinë moderne për shkollën “7 Marsi” në Çair, investim rreth 1 milion euro

(VIDEO) 48 orë paraburgim për burrin që rrihte gruan që ra nga ballkoni, përplasen partitë për rastin tragjik

(VIDEO) 48 orë paraburgim për burrin që rrihte gruan që ra nga ballkoni, përplasen partitë për rastin tragjik

(VIDEO) Parregullsi të shumta në Ministrinë për Marrëdhënie mes Bashkësive

(VIDEO) Parregullsi të shumta në Ministrinë për Marrëdhënie mes Bashkësive