(VIDEO) Bardhi shënon supergol, por fitoren e merr Alanyaspori

(VIDEO) Bardhi shënon supergol, por fitoren e merr Alanyaspori

Futbollisti nga Shkupi, Enis Bardhi, ka vazhduar me paraqitje të mira në Superligën turke. Mesfushori i Konyasporit shënoi gol në ndeshjen kundër Alanyasporit, në minutën e 51-të, raporton SHENJA.

Ky ishte goli i dytë për Bardhin këtë sezon, por për fat të keq nuk mjaftoi për të ndihmuar ekipin e tij të fitojë. Konyaspor humbi ndeshjen me rezultat 1-2.

Bardhi është një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës dhe kapiten i përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut. Pas katër javësh kampionat, Konyaspor ndodhet në vendin e pestë me 7 pikë. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Toshkovski: Zjarri në Trubarevë nën kontroll, por substancat toksike rrezikojnë banorët

Toshkovski: Zjarri në Trubarevë nën kontroll, por substancat toksike rrezikojnë banorët

MSH siguron 2,000 maska mbrojtëse për banorët e Trubarevës

MSH siguron 2,000 maska mbrojtëse për banorët e Trubarevës

Blerant Ramadani takohet me banorët e Bukoviqit: Zgjedhjet janë referendum për dinjitetin shqiptar

Blerant Ramadani takohet me banorët e Bukoviqit: Zgjedhjet janë referendum për dinjitetin shqiptar

Muhamed Elmazi: Tetori është më afër se kurrë, numërimi mbrapsht ka nisur

Muhamed Elmazi: Tetori është më afër se kurrë, numërimi mbrapsht ka nisur

Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm

Inkursioni i dronëve rusë në Poloni, Marco Rubio: I papranueshëm dhe provokim i rrezikshëm

Zelensky: Një dron rus depërtoi 10 kilometra në hapësirën ajrore rumune

Zelensky: Një dron rus depërtoi 10 kilometra në hapësirën ajrore rumune