(VIDEO) Bardhi shënon supergol, por fitoren e merr Alanyaspori
Futbollisti nga Shkupi, Enis Bardhi, ka vazhduar me paraqitje të mira në Superligën turke. Mesfushori i Konyasporit shënoi gol në ndeshjen kundër Alanyasporit, në minutën e 51-të, raporton SHENJA.
Ky ishte goli i dytë për Bardhin këtë sezon, por për fat të keq nuk mjaftoi për të ndihmuar ekipin e tij të fitojë. Konyaspor humbi ndeshjen me rezultat 1-2.
Bardhi është një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës dhe kapiten i përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut. Pas katër javësh kampionat, Konyaspor ndodhet në vendin e pestë me 7 pikë. /SHENJA/
GOL | Konyaspor 1-1 Alanyaspor
⚽️ 51' Bardhi pic.twitter.com/0VOBk1FiIP
— İnatpro TV (@inatprotv_) September 13, 2025