(VIDEO) Banka Evropiane për Investim do të hap përfaqësi edhe në RMV
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunksi ka nënshkruar sot një marrëveshje me nënkryetarin e Bankës Evropiane për Investim, Robert de Groot, për hapjen e një përfaqësie të kësaj banke edhe në Shkup.
Mucunski tha se marrëveshja paraqet një kthesë të rëndësishme në përforcimin e mbështetjen për rritjen ekonomike dhe integrimin e shtetit në Bashkimin Evropian. Ai po ashtu theksoi se, që nga pavarësimi i vendit, banka në fjalë në vendin tonë ka investuar mbi 1.6 miliard euro. Hapjen e zyrave përfaqësuese Mucunski e cilësoi mundësi të mirë për koordinim edhe më të mirë mes dy palëve.
TIMÇO MUCUNSKI – MINISTËR I PUNËVE TË JASHTME DHE TREGTISË
“Kjo do të na mundësojë koordinim më të mirë dhe më të afërt, implementim më efikas të projekteve dhe mbështetje edhe më e madhe tektike po edhe financiare që i ofrojnë institucionet evropiane. Nga sot Banka Evropiane për Investim do të jetë edhe më afër institucioneve shtetërore, vetëqeverisjes lokale dhe kompanive të vendit tonë, duke u dhënë mbështetje për realizimin e investimeve dhe projekteve për zhvillim”.
Nënshkrimin e marrëveshjes dy palëshe De Grot e cilësoi si pikë kthese dhe deklaroi se Banka Evropiane për Investim në Maqedoni është aktive me dekada dhe ka bërë investime të rëndësishme.
Robert de Groot – zv. President i Bankës Europiane për Investime
“Nga viti 91, jemi dakorduar për investime prej 1.6 miliard për mbështetjen e ekonomisë, infrastrukturës, komunave si dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Konsiderojmë se është shumë e rëndësishme dhe jamë i gëzar që mund të vazhdojmë raportin intensiv siç e përmendi ministri në fushën e energjetikës, sigurisë, tranzicionit, transportit, lidhjes hekurudhore, jo vetëm në vend, po edhe me shtetet fqinje”.
Ndryshe, Banka Evropiane për Investime ka përfaqësi të saja edhe në Shqipëri, Bosnje, Serbi dhe Mal të Zi. Ndërkaq në total, sipas faqes zyrtare Banka Evropiane për Investime ka përfaqësi dhe zyra të saja edhe në 23 shtete anëtare të BE-së.
Mevludin Imeri /SHENJA/