(VIDEO) Avokati i popullit ka hapur lëndë për vdekjen e Rexhail Qerimit

Avoakti i Popullit ka hapur lëndë për vdekjen e të burgosurit Rexhail Qerimit, të dënuar me burg të përjetshëm, i cili ndërroi jetë një ditë më parë. Po ashtu bëri me dije se ekipi i ombudsmanit e ka vizituar burgun e Idrizovës, qelinë ku Qerimi e ka vuajtur denimin dhe vendin ku i është përkeqësuar gjendja shëndetësore.

Naser Ziberi, Avokat i Popullit

“Sa i përket rastit tragjik të personit, po e shfrytëzoj rastin t’u infomoj se dje me të marrë lajmin kemi hapur lëndë në bazë të detyrës zyrtare. Një ekip prej tre këshilltarësh e kanë vizituar burgun e Idrizovës, janë kontrolluar hapsirat, respektivisht qelia ku e ka vuajtur denimin personi në fjalë. Është vizituar edhe vendi ku ka ndodhur keqësimi dramatik i gjendjes shëndetësore. Kemi kontrolluar kamerat e sigurisë në të gjithë burgun për ta përcjellë si është zhvilluar situata. Kermi biseduar me udhëheqësinë e burgut dhe me personelin mjeksorë. Kemi kontaktuar MPB-në, hetuesinë dhe prokurorinë dhe të gjitha këto infomacione i kemi sistematizuar”.

Ndërsa për pjesën e gjykimit ku po stërzgjatet afati kohor për të pranuar ose jo ekspertizën shtesë që është bërë për këtë rast, Ziberi i rekomandon këshillit Gjyqsor Republikan, që të konstatoj nëse ka shkelje të afateve kohore të shqiptoj masa adekuade

Naser Ziberi, Avokat i Popullit

“Mund t’i rekomandojmë Këshillit Gjyqsor Republikan, në rastet se kur hetohet se nuk ka gjykim në afatin e paraparë ligjor të ndërmerren masa adekuade disciplinore ndaj gjykatësve që bëjnë shkeljen e këtij parimi sepse pasojat ndonjëherë mund të jenë fatale”.

Ziberi njoftoi se I burgosuri Qerimi, disa herë i është drejtuar Avokatit të Popullit, por vërejtjet e tij kanë qenë në lidhje me procesin gjyqsor. Ndërsa në vitin 2015 vëllai i tij është drejtuar tek Avokati i Popullit për përkeqësim të gjendjes shëndetësore të Qerimit.

Emine Ismaili /SHENJA/