(VIDEO) Audi rifreskon modelin A4 Allroad Quattro

Edhe pse gjenerata e re Audi A4 është në zhvillim të madh, kompania Ingolstadt nuk e ka lënë pas dore modelin në dalje, i cili ende shitet në Evropë, Amerikën e Veriut dhe Kinë.

Audi ka përgatitur përmirësime vizuale për klientët në Evropë për vitin e ri të modelit, i cili gjithashtu mund të jetë i fundit përpara se modeli i ri të mbërrijë në sallone.

Ndryshimet vizuale janë të destinuara për A4 Allroad Quattro, i cili është një kamionçinë e fortë familjare me të gjitha rrotat e frymëzuar nga jashtë rrugës. Këtë vit, klientët mund ta porosisin veturën me paketën Black Optics Pro, e cila është projektuar posaçërisht për kompaktin me çati të gjatë.

Siç sugjeron emri, paketa e re vizuale sjell një përfundim të zi me shkëlqim në shumë pjesë të jashtme, duke përfshirë kornizën e xhamit të përparmë, pasqyrat anësore dhe përfundimet e tubave të shkarkimit. Një shtresë e zezë me shkëlqim mbulon elementet vertikale të grilës së radiatorit dhe hyrjet anësore të përparme, difuzorin e pasme të parakolpit, si dhe panelin midis dritave të pasme në derën e pasme. Audi e ka shënuar A4 Allroad me një germë të pasme që është bërë gjithashtu në të zezë me shkëlqim.

Disa detaje të tjera të vogla plotësojnë pamjen e re të kamionçinës së fuqishme të Audit, dhe ato përfshijnë raftet e zeza të çatisë dhe një parakolp të disponueshëm që është i llakuar në gri metalike Manhattan në kontrast. Të gjitha këto ndryshime janë pjesë e së njëjtës paketë, e cila mund të porositet në Evropë për 775 dollarë. Përveç kësaj, në paleta janë shtuar edhe dy ngjyra të tjera, Chronos gri dhe District green.

Në varësi të tregut, Audi A4 Quattro shitet me motorë benzinë dhe naftë me turbocharged.

Gjenerata e ardhshme Audi A4 do të jetë e fundit me motorë me djegie të brendshme, ndërsa pason ngasja elektrike. /Telegrafi/