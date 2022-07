(VIDEO) ASH mbështet propozimin francez, Kovaçevski: Na duhet sjellje shtetërore!

Aleanca për Shqiptarët e përkrahë propozimin francez dhe kërkon që sa më shpejtë të hapen negociatat me Bashkimin Evropian. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, pas takimit të sotëm konsultativ me kryeministrit Dimitar Kovaçevski, tha se në takim ka hapur edhe çështjen e definicionit të gjuhës shqipe në Kushtetutë. Sela paralajmëron se propozimin francez e përkrahë pa kushte, pasi vendoset nëse Maqedonia e Veriut do të mbetet në rrugën evropiane ose do të marrë rrugë tjetër. Por kur të arrijnë në rend dite ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare, atëherë do të kërkojë që në të njejtën procedurë edhe gjuha shqipe të marrë trajtimin e duhur në Kushtetutë.

ZIADIN SELA, KRYETAR I ALEANCËS PËR SHQIPTARËT

“Unë edhe disa ditë më parë, para se të mbahej samiti në BE jam deklaruar dhe kam bërë apel tek subjektet politike dhe politikanët, që ta marrin me më tepër seriozitet propozimin francez sepse tani më nuk bëhet fjalë për vetëm për pranimin ose jo të propozimit francez, bëhet fjalë për dilemën e madhe nëse do të vazhdojë Maqedonia e Veriut në rrugëtimin drejt BE-së apo do të ndërpritet ky rrugëtim. Aleanca për Shqiptarët është në anën e vazhdimit të këtij rrugëtimi evropian, jemi në anën e moskrijimit të alternativave të tjera çfarëdo qofshin, qofshin të quajtura Ballkani i Hapur. Alternativa e vetme e Maqedonisë së Veriut dhe rajonit duhet të jetë Bashkimi Evropian dhe asgjë tjetër hiç”.

Kryeministri Kovaçevski nuk foli para mediave pas përfundimit të takimit. Por, Qeveria përmes një komunikate thekson se Kovaçevski në takim ka kërkuar konsensus të gjerë dhe ndarje të përgjegjësive për propozimin francez.

QEVERIA

“Në takim, kryeministri Kovaçevski shpalosi pozicionet e Qeverisë sa i përket propozimit evropian. Kryeministri Kovaçevski theksoi se Qeveria punon që të ketë konsensus sa më të gjerë dhe gjithmonë në interes të qytetarëve. Ai edhe një herë i konfirmoi qëndrimet se duhen vendime të zgjuara dhe përgjegjësi e përbashkët e cila do të na sjellë ardhmëri evropiane”.

Qeveria po vazhdon procesin e konsultimeve lidhur me propozimin e fundit francez për tejkalimin e çështjes me Bullgarinë. Përveç Selës, kryeministri deri tani ka takuar presidentin, partnerët e koalicionit qeveritar, kryetarin e VMRO DPMNE-së Hristijan Mickoski dhe përfaqësues të shoqërisë civile. /SHENJA/