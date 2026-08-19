(VIDEO) ASH kërkon paralele shtesë për nxënësit shqiptarë në shkollën e Idrizovës

(VIDEO) ASH kërkon paralele shtesë për nxënësit shqiptarë në shkollën e Idrizovës

 

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Aleanca për shqiptarët ka reaguar ashpër, shkaku që prej vitesh mbetet e pazgjidhur cështja e shkollës fillore “Njegosh”, në Idrizovë dhe sipas tyre prek drejtpërdrejt të drejtën e femijëve shqiptarë për arsimimin në gjuhën amtare. Valon Jahii, nga ASH theksoi se, në shkollën fillore “Njegosh” nxënësit shqiptarë mund ta ndjekin mësimin në gjuhën shqipe vetëm deri në klasën e pestë, dhe sic tha ai, nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë fëmijët detyrohen të shkollohen në komuna tjera vetëm që të mund të mësojnë në gjuhën e tyre.

VALON JAHI, ASH

Ministrja e Arsimit, Vesna Janevska, deklaron se është mirë që fëmijët të mësojnë në gjuhën e tyre amtare, nëse ky është vërtet qëndrimi i saj dhe I Qeverisë presim që të dëshmohet me vepra dhe jo vetëm më fjalë. Çka ju pengon institucioneve që në shkollën fillore “Njegosh” të hapin paralele në gjuhën shqipe edhe nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë”.

Ndërkaq, Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka deklaruar se shkolla në Idrizovë nuk është harruar dhe është përfshirë në planet për ndërtimin e klasave shtesë, duke i hedhur poshtë pretendimet se çështja është politike.

VESNA JANEVSKA-MINISTRJA E ARSIMIT DHE SHKENCËS

“Ajo shkollë bën pjesë në ato ku do të ndërtohen klasa shtesë. Nuk jam e sigurt nëse kjo do të ndodhë në nëntor apo në pranverë, por e di me siguri se aty do të shtohen klasa,”.

Janevska gjithashtu ka bërë të ditur se ky nuk është një vendim politik në kundërshtim me institutet publike dhe shprehu se aktivitetet e planifikuara do ta zgjidhin këtë çështje.

Zebushe Ramadani /SHENJA/

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