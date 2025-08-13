(VIDEO) ASH e Taravarit thotë se ministri Aliu i gënjeu infermieret e Tetovës

(VIDEO) ASH e Taravarit thotë se ministri Aliu i gënjeu infermieret e Tetovës

Aleanca për Shqiptarët, krahu i Arben Taravarit, e ka quajtur gënjeshtar ministrin e shëndetësisë, Azir Aliu. Sipas tyre, së fundmi dolën në pah të gjitha mashtrimet e tij rreth punësimit të 155 punonjësve shëndetësorë në Spitalin Klinik të Tetovës. ASH e Taravarit thotë se edhe pse mori përgjigje negative nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor, ministri Aliu vazhdoi “dramën” politike, duke deklaruar se punonjësit shëndetësorë në Spitalin Klinik të Tetovës do të marrin vendime

GENC SELMANI, ALEANCA PËR SHQIPTARËT

I kujtojmë ministrit se kanë kaluar gati dhjetë ditë nga mbajtja e testimit – ku, përveç punonjësve që presin me vite, ishin edhe shumë militantë të VLEN-it – dhe të gjithë janë mashtruar njësoj. Ashtu siç e paralajmëruam, Azir Aliu ka mashtruar publikisht. Ligji për Zgjedhje, neni 8A, pika 1, paragrafi 3, është i qartë: Nga dita e shpalljes së zgjedhjeve nuk mund të fillohet procedura e punësimit të personave të rinj ose të ndërpritet marrëdhënia e punës në institucionet publike, ndërsa procedurat e filluara vihen në pushim, përveç punëve urgjente dhe të pashmangshme.


Sipas ASH-së, punësimi i stafit mjekësor – sado i rëndësishëm – nuk konsiderohet urgjencë ligjore, pasi personeli aktual ka kontrata në fuqi dhe nuk përfshihet në kategorinë e punëve të pashmangshme. Sipas tyre ky veprim, jo vetëm që është i pa pranueshëm por është edhe shantazh politik.

Nga ASH-ja thonë se për veprimet e Azir Aliut do të dorëzojnë ankesë në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, dhe për të ndaluar çdo tentim manipulimi me personelin mjekësor të Spitalit Klinik të Tetovës.

Mevludin Imeri /SHENJA/

