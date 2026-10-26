(VIDEO) Asgjësohen 470 kilogramë mish dhe produkte mishi të pasigurta

(VIDEO) Asgjësohen 470 kilogramë mish dhe produkte mishi të pasigurta

 

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Shik.mk

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë javën e kaluar kreu një inspektim të jashtëzakonshëm në një person juridik, një kasap në Komunën e Vasilevës, gjatë të cilit u zbulua një dhomë në pronë private që nuk ishte e regjistruar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Gjatë inspektimit, u gjetën dhe sekuestruan 400 kilogramë përgatitje mishi të ngrirë, hamburgerë dhe qebapë, si dhe 70 kilogramë organe të brendshme në dhomë.

AUV

E gjithë sasia e sekuestruar e përgatitjeve të mishit dhe organeve të brendshme u shkatërrua pa rrezik në një deponi, në përputhje me procedurat e përcaktuara ligjore”.

Për shkak të parregullsive të gjetura, objekti është mbyllur përkohësisht, ndërsa personi juridik është gjobiturpër operimin e një objekti të paregjistruar dhe mosetiketimin e produkteve.

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë informoi se në periudhën janar-gusht janë kryer 74.838 inspektime. Kontrollet mbulojnë segmente të ndryshme të zinxhirit ushqimor në tregun vendas dhe importet, me qëllim zbulimin dhe eliminimin në kohë të parregullsive dhe parandalimin e vendosjes në treg të ushqimit të pasigurt. Gjatë kësaj periudhe, u shkatërruan 69.776 kilogramë ushqim të pasigurt nga tregtia vendase dhe importet, u ndalua importi i 21.105 kilogramëve ushqim të pasigurt me origjinë jo-shtazore, dhe dërgesat me gjithsej 122,602 kilogramë ushqim me origjinë shtazore u kthyen në vendet e origjinës. /SHENJA/

 

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