(VIDEO) Arsovska kërcënon: Do ta bllokojmë Qeverinë dhe institucionet me autobusët urban

Kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danella Arsovska, paralajmëroi një kundër-protestë ndaj protestës së planifikuar nga vozitësit e Ndërmarrja e Transportit Publik, të cilët nuk kanë marrë paga. Ajo paralajmëroi se autobusët do t’i vendosin para të gjitha institucioneve në Shkup, për të ndalur dhe bllokuar qarkullimin, derisa shteti të paguajë borxhin që ka ndaj NTP-së. Sipas saj, institucionet qendrore duhet të paguajë borxhin, të nxitur para së gjithash nga ndjeshmëria njerëzore për qytetarët.

DANELLA ARSOVSKA, KRYETARE E QYTETIT TË SHKUPIT

“Obligimet tona ndaj qytetarëve mundohemi në vazhdimësi t’i kryejmë deri në momentin e fundit. Autobusët që nuk do të qarkullojnë do të qëndrojnë para qeverisë dhe do t’i vendosim para të gjitha institucioneve derisa të përmbushin detyrimet e tyre, sepse askush nuk mund të na ndjekë dhe të kërkojë përgjegjësi nga ne, për diçka që e problematizon dikush tjetër dhe e saboton atë. Nuk do të lejojmë që të ndodhë”.

Arsovska tha se megjithatë, duke penguar të gjitha institucionet në vend që e kanë “ngrënë këtë vend për 30 vjet”, siç vlerësoi ajo, nuk mund të ndërtojmë një qytet apo shtet më të mirë. Të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësinë dhe detyrimin e tyre. Kjo do të thotë që nëse dikush ka më shumë se 2 milionë euro borxh, të mos pyesë se si do të ketë transport falas, por të paguajë detyrimet.

DANELLA ARSOVSKA KRYETARE E QYTETIT TË SHKUPIT

“E njëjta gjë vlen edhe për njësitë e qeverisjes qëndrore, por edhe për njësitë e qeverisjes lokale që nuk përmbushin detyrimet e tyre. Detyra jonë është të sigurojmë për qytetarët e qytetit të Shkupit, gjithçka që kemi premtuar, por ka shumë faktorë dhe secili do të mbajë përgjegjësi nëse sabotojnë procesin”.

“Borxhi i Ministrisë së Arsimit ndaj JSP-së është 120 milionë denarë. Ne do t’i paguajmë pagat kur institucionet të paguajnë borxhet. Do të qëndrojmë para Qeverisë dhe do të bllokojmë institucionet derisa të paguajnë borxhin”, theksoi kryetarja e qytetit të Shkupit Danella Arsovska.

E pyetur për transportin falas Arsovska tha se, transporti publik me autobus do të jetë falas siç është paralajmëruar në programin “Për Shkupin Modern”. Ai përfshin transport publik plotësisht falas në dy vitet e para nga fillimi i mandatit, që do të thotë se në gjysmën e dytë të vitit të ardhshëm do të ketë transport publik falas.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/