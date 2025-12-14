(VIDEO) Arrestohet ish Avokati i Shtetit Fehmi Stafa, ja detajet
Dyshohet se është kapur duke marrë ryshfet, policia arrestoi ish avokatin e shtetit Fehmi Stafën. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski nuk e tregoi arsyen zyrtare të arrestimit, vetëm tregoi se MPB në bashkëpunim me Prokurorinë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit dhe pas urdhërit të gjykatësit të procedurës paraprake e kanë arrestuar Stafën një ditë më parë. Ndërsa shtoin se janë në koordnim me prokurorinë, por nuk mund të ndaj më shumë informacione për këtë rast.
Pançe Toshkovski, ministër i Brendshëm
“Ministria e Punëve të Brendshme së bashku me Prokurorinë po tregojnë se munden të funksionojnë më ndryshe nga praktika të shpeshta në të kaluarën sa i përket luftës lundër krimit dhe korrupsionit”.
Arrestimi i Stafës vjen pas një sërë polemikash që e ndoqën emrin e tij për muaj të tërë, gjatë pushtetit të kaluar. Ai u shkarkua nga posti i Avokatit të Shtetit me vendim të Qeverisë, pa shpjegime publike, në të njejtën kohë kur u shkarkua edhe ish-Drejtori i Policisë Financiare, Arafat Muaremi, me të cilin Stafa, sipas informacioneve në opinion, ishte në një “luftë të heshtur”.
Emri i tij u përmend edhe në skandalin që përfshinte pagesën e honorareve për prezantuesen televizive Besmira Ejupi, e cila u përfol në publik si një konsulle e mundshme e ardhshme. Sipas të dhënave të publikuara më parë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Zyra e Avokatit të Shtetit, gjatë mandatit të Stafës, i pagoi asaj një total prej 247,658 denarë, përmes 11 transaksioneve, për, siç u tha, angazhime pune joekzistente.
Paralelisht, Stafa u përfol edhe në rastin “Trust”, përkatësisht pamundësinë e shtetit për të mbledhur dëmshpërblim prej rreth 17 milionë eurosh nga biznesmeni Sead Koçan, gjegjësisht se gjatë procedurës së falimentimit të kompanisë së Koçanit, u mundësua tjetërsimi i pronës, gjë që e la shtetin pa mundësinë e konfiskimit. Prokurorët Artan Ajro dhe Gavril Bubevski më pas treguan se pasi vendimi të merrte formë të prerë, kompetenca për mbrojtjen e interesave pronësore do t’i kalonte shtetit, përkatësisht Prokurorisë së Shtetit si përfaqësues i saj ligjor.
Fehmi Stafa e ka ushtruar funksionin e avokatit të shtetit nga gushti i vitit 2018 deri në 23 gusht 2022, kur u shkarkua. Stafa aktualisht është avokat. Fehmi Stafa së fundmi ishte kandidat në Thirrjen Publike të Kuvendit, për anëtar të Këshilit Gjyqësor.
Emine Ismaili /SHENJA/