(VIDEO) Arrestohet 60 vjeçari që detyronte nënën të lypte dhe më pas ia merrte paratë

(VIDEO) Arrestohet 60 vjeçari që detyronte nënën të lypte dhe më pas ia merrte paratë

Njësiti Kombëtar për Shtypjen e Kontrabandimit të Emigrantëve dhe Trafikimit me Njerëz ka ngritur kallëzim penal ndaj një 60-vjeçar nga Gostivari, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Trafikim me njerëz”. Përkatësisht, ai dyshohet se për një periudhë të gjatë kohore e ka detyruar nënën e tij 80-vjeçare, e cila lëviz me karrocë invalidore, të lypte në rrugë, ndërsa paratë e siguruara ia merrte për nevojat e tij.

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Nga hetimet dyshohet se gjatë viteve 2025 dhe 2026, i dyshuari ka shfrytëzuar gjendjen e rënduar shëndetësore dhe varësinë e nënës së tij, e cila për shkak të paaftësisë fizike nuk mund t’i kryejë në mënyrë të pavarur aktivitetet e përditshme.

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“Ai e dërgonte vazhdimisht të moshuarën në një lokacion në Gostivar, ku e detyronte të lypte. Gjatë kësaj kohe qëndronte pranë saj, duke e mbikëqyrur dhe kontrolluar, ndërsa më pas dyshohet se në mënyrë të dhunshme ia merrte paratë e mbledhura dhe i përdorte për nevojat e veta”.

Me urdhër të Gjykatës Themelore Penale në Shkup, policia ka kryer bastisje në shtëpinë dhe ambientet e tjera të të dyshuarit në Gostivar, ku ai është privuar nga liria. Gjatë bastisjes janë sekuestruar përkohësisht telefona celularë dhe para, për të cilat dyshohet se burojnë nga kryerja e veprës penale.

Teuta Buçi /SHENJA/

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