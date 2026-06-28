(VIDEO) Arrestohet 51 vjeçari, u përpoq të fshihte vdekjen e gruas me të cilën bashkëjetonte

(VIDEO) Arrestohet 51 vjeçari, u përpoq të fshihte vdekjen e gruas me të cilën bashkëjetonte

Ministria e Punëve të Brendshme ka privuar nga liria një burrë nga rrethina e Shkupit, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “vrasje”. MPB ka S.G. 51 vjecar dyshohet se ka vrarë 48-vjeçarin me inicialet Zh.G. Sic thonë nga MPB, i dyshuari fillimisht e ka denoncuar në polici zhdukjen e viktimës, i cili më pas e ka gjetur pa shenja jete në rrethinë të Shkupit.

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

“Më 26.06.2026, S.G kishte njoftuar në stacionin policor se nga shtëpia ishte larguar Zh.G, me të cilin jetonte në shtëpinë e njejtë, ndërsa më 27.06.2026 kishte njoftuar se e kishte gjetur pa shenja jete, në afërsi të fshatit Letevc, rrethina e Shkupit”.

MPB bën të ditur se në vendin e ngjarjes kanë dalur nënpunës policor dhe prokuroi publik, ku sipas tyre trupi i cili ishte në fazë dekompozimi me urdhër të prokurorit publik trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi. Më të dyshuarin është zhvilluar bisedë zyrtare, ku pas tij në lidhje me rastin janë privuar nga liria edhe tre persona të tjerë.

Zebushe Ramadani /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

Shefi i OBSH-së: Mbi 1.300 vdekje të lidhura me valën e të nxehtit në Evropë që nga 21 qershori

Shefi i OBSH-së: Mbi 1.300 vdekje të lidhura me valën e të nxehtit në Evropë që nga 21 qershori

(VIDEO) Sali: Partia VLEN pas rikonsturimit do të udhëheq gjashtë ministri

(VIDEO) Sali: Partia VLEN pas rikonsturimit do të udhëheq gjashtë ministri

(VIDEO) BDI: Dy vjet premtime të parealizuara të VLEN-it

(VIDEO) BDI: Dy vjet premtime të parealizuara të VLEN-it

(VIDEO) Mexhiti: Duhet të protestohet, atëherë duhet bërë para selisë së BDI-së

(VIDEO) Mexhiti: Duhet të protestohet, atëherë duhet bërë para selisë së BDI-së

(VIDEO) Mucunski: Integrimi gradual të mos bëhet “dhomë pritjeje” për në BE

(VIDEO) Mucunski: Integrimi gradual të mos bëhet “dhomë pritjeje” për në BE

(VIDEO) Kolonat e gjata në pikat kufitare Evzoni dhe Bogorodicë

(VIDEO) Kolonat e gjata në pikat kufitare Evzoni dhe Bogorodicë