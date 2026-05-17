(VIDEO) Arrestohet 19-vjeçari që vrau bashkëfshatarin, u denoncua nga babai i tij

(VIDEO) Arrestohet 19-vjeçari që vrau bashkëfshatarin, u denoncua nga babai i tij

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se Policia ka arrestuar  19-vjeçarin me inicialet M.B nga fshati Bojanë e Komunës së  Sarajit,  për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “vrasje”,  i cili të premtën me armë zjarri ka vrarë  një 18-vjeçar me inicialet B.D, nga po i njëjti fshat.

GOCE ANDREVSKI, ZËDHËNËS I MPB-SË

“Zyrtarët policor të Sektorit për Punë të Brendshme të Shkupit,  arrestuan  19 vjeçarin M.B nga fshati Bojan, nën dyshimin se ka kryer veprën penale vrasje, sipas nenit 123 të Kodit Penal. Më parë, babai i tij I.B. kishte telefonuar në numrin e emergjencën 112 dhe kishte raportuar se M.B,  i kishte pranuar atij se më 15 maj të këtij viti, në pyllin në rrethinën e Sarajit, ai me pistoletë kishte qëlluar dhe vrarë 18 vjeçarin B.D nga Bojana”.

Sipas MPB-së,  policia ka arrestuar të dyshuarin, ndërsa janë gjetur edhe trupi i viktimës dhe arma me të cilën dyshohet se është kryer vrasja. Pas dokumentimit të rastit, nga MPB njoftojnë se ndaj M.B. do të parashtrohet kallëzim penal përkatës.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Makina merr para disa këmbësorë në Kaliforni, 3 viktima dhe 5 të plagosur!

Makina merr para disa këmbësorë në Kaliforni, 3 viktima dhe 5 të plagosur!

Bashkëkryetarët e VLEN-it: Së shpejti lajme të mira për provimin e jurisprudencës!

Bashkëkryetarët e VLEN-it: Së shpejti lajme të mira për provimin e jurisprudencës!

Trump paralajmërim për Iranin: Ora po ecën, duhet të veproni shpejt

Trump paralajmërim për Iranin: Ora po ecën, duhet të veproni shpejt

Zhduken tre shtetas të Bangladeshit të punësuar në Tetovë

Zhduken tre shtetas të Bangladeshit të punësuar në Tetovë

Tragjedia në Bojanë, Prokuroria kërkon 48 orë paraburgim për të dyshuarin për vrasje

Tragjedia në Bojanë, Prokuroria kërkon 48 orë paraburgim për të dyshuarin për vrasje

(VIDEO) Shpresë e re për rrugën Shkup-Bllacë, Zekolli: Ka përfunduar tenderimi!

(VIDEO) Shpresë e re për rrugën Shkup-Bllacë, Zekolli: Ka përfunduar tenderimi!