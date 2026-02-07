(VIDEO) Arrestohen tre persona, planifikonin hakmarrje për “vëllezërit” e tyre

(VIDEO) Arrestohen tre persona, planifikonin hakmarrje për “vëllezërit” e tyre

Prokuroria Themelore Publike ka nisur hetim ndaj tre personave nga Shkupi për shkak se dyshohet se kanë blerë armë dhe kanë vepruar si grup i cili është bazuar në narrativa radikale. Ndërsa, qëllimi sipas Prokurorisë ka qenë që të hakmerren ndaj siç i kanë quajtur ata, vëllezërit e tyre, të cilët ishin dënuar për krijimin e “organizatës terroriste”, vitin e kaluar.

Sipas Prokurorisë, ekziston dyshim i bazuar se të dyshuarit kanë kryer vepër penale “bashkim kriminal” dhe veprën penale “prodhim, posedim, ndërmjetësim dhe tregtim i paautorizuar me armë ose eksplozivë”.

Prokuroria Themelore Publike

Është vërtetuar se ekziston dyshimi se personat organizohen për hakmarrje të ‘vëllezërve’ të tyre të cilët vitin e kaluar ishin akuzuar dhe dënuar për vepër penale ‘organizatë terroriste’. Sipas provave të mbledhura deri tani, të dyshuarit kanë vepruar në mënyrë të organizuar dhe koordinuar, si grup me përcaktim të përbashkët ideologjik, të bazuara në narrativa radikale”.

Gjithashtu shtojnë se ekzistojnë dyshime se janë ndërmarrë aktivitete për mbledhjen e parave nga vendi dhe nga jashtë dhe se janë përdorur për propagandë dhe aktivitete të shtetit islamist dhe blerje armësh.

Bëjnë me dije se dje janë kryer bastisje në disa lokacione në Shkup dhe gjatë tyre janë gjetur dhe sekuestruar disa armë zjarri, pajisje elektronike dhe prova tjera materiale.

Për të dyshuarit, me propozim të Prokurorisë, gjykata ka caktuar nga 30 ditë paraburgim.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Gjermania këmbëngul në ruajtjen e pagesave me para në dorë

Gjermania këmbëngul në ruajtjen e pagesave me para në dorë

Reshje të dendura bore në Japoni, të paktën 45 të vdekur

Reshje të dendura bore në Japoni, të paktën 45 të vdekur

Koreja e Jugut konfirmon rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave në vitin 2026

Koreja e Jugut konfirmon rastin e tetë të murtajës afrikane të derrave në vitin 2026

Kryediplomati iranian: Irani gati për marrëveshje qetësuese për pasurimin, refuzon pasurimin zero

Kryediplomati iranian: Irani gati për marrëveshje qetësuese për pasurimin, refuzon pasurimin zero

SHBA-ja akuzon Kinën për testime sekrete të bombës bërthamore

SHBA-ja akuzon Kinën për testime sekrete të bombës bërthamore

Stuhia Leonardo shkakton përmbytje të mëdha në Portugali dhe Spanjë

Stuhia Leonardo shkakton përmbytje të mëdha në Portugali dhe Spanjë