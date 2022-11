(VIDEO) Arrestohen katër të dyshuarit për vrasje në Shkup

Ministria e Punëve të Brendshme njofton se gjatë ditës së djeshme njësiti special “Tigrat” kanë bastisur gjashtë lokacione në Çair dhe Vizbeg, të cilët kanë arrestuar katër persona të dyshuar për vrasje dhe “shkaktim të rrezikut të përgjithshëm”. Zëdhënësja e MPB-së, Suzana Pranjiq Televeska, deklaroi se gjatë bastisjes janë konfiskuar armë, plumba dhe dron me kartel memorie dhe kontrollues për fluturim dhe mjete tjera lidhur me veprën penale.

SUZANA PRANJIQ TALEVSKA, ZËDHËNËSE E MPB-SË

“Gjatë bastisjes së kryer tek I.A në Vizbeg të Shkupit, tek G.M (31), tek A.R dhe tek B.Z (31), të tre në rajonin e Çair, janë gjetur dhe konfiskuar armë me 14 plumba, pistolet “Astra” e kalibrit 6.35 mm dhe 5 plumba, pistolet “Smith&Veson”, kalibar 9mm me 32 plumba, pistolet “glok” kalibër 9 mm dhe 17 plumba, dron me kartel memorie dhe kontrollues për fluturim dhe mjete tjera lidhur me veprën penale”

Nga Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu theksojnë se katër personat e arrestuar, janë dërguar në stacionin e policisë, ndërsa Suzana Pranjiq-Talevska thotë se G.B dhe B.Z janë marrë në pyetje në mënyrë të detajuar.

Samir Mustafa /SHENJA/