(VIDEO) Anulohet seanca ku duhej të diskutohej për shkarkimin e Dukovskës

(VIDEO) Anulohet seanca ku duhej të diskutohej për shkarkimin e Dukovskës

Nuk u mbajt seanca e sotme e Këshillit Gjyqësor në të cilën njëra prej pikave që duhej të diskutohej ishte vendimi i Gjykatës Administrative për gjykatësen Elizabeta Dukovska. Shkaku i anulimit të seancës ishte mungesa e kuorumit, gjegjësisht nga 11, të pranishëm ishin vetëm 6. Për mungesën e kolegëve të tij, kryetari i Këshillit Aleksandar Kambovski tha se disa janë në pushim vjetor e disa në pushim mjekësor. Ndërsa, Këshilli Gjyqësor edhe ashtu punon me dy gjykatës më pak, të cilëve ju ka mbaruar mandati.

Aleksandar Kambovski, kryetar i Këshillit Gjyqësor

Marrë parasysh se jemi të pranishëm vetëm 6 anëtar të Këshillit, konstatoj se nuk e kemi kuorumin e nevojshëm për mbajtjen e seancës. Kjo do të thotë se seanca do të anulohet”.

Data se kur do të mbahet seanca kryetari tha se do të vendoset në mënyrë shtesë. Në këtë drejtim Kambovski u shpreh se anëtarët do të koordinohen mes vete për të qenë të pranishëm të gjithë dhe të krijojnë kuorum.

Në këtë seancë duhej të diskutohej vendimi i Gjykatës Administrative, i miratuar më 15 maj të këtij viti, i cili anuloi vendimin e Kuvendit të 10 prillit 2023 për zgjedhjen e Elizabeta Dukovskës si gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese. Dukovska u zgjodh gjyqtare kushtetuese nga Parlamenti, me propozim të Këshillit Gjyqësor. Gjashtë muaj më vonë, gjyqtarja Antoaneta Dimovska ngriti padi në Gjykatën Administrative. Ajo u ankua se kur Këshilli Gjyqësor e përcaktoi Dukovskën si propozim për gjyqtare kushtetuese, me 11 vota “pro” nga 13 të mundshme, nuk u deklarua për dy kandidatët e tjerë, përfshirë Dimovskën.

Emine Ismaili Luzha /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Netanyahu kërcënon të sulmojë Gazën, pavarësisht armëpushimit

Netanyahu kërcënon të sulmojë Gazën, pavarësisht armëpushimit

Izraeli shkatërron fshatin palestinez në Negev për herë të 244-të në 15 vjet

Izraeli shkatërron fshatin palestinez në Negev për herë të 244-të në 15 vjet

(VIDEO) Qeveria shpalli gjendje krize në furnizimin me energji elektrike për 7 ditë

(VIDEO) Qeveria shpalli gjendje krize në furnizimin me energji elektrike për 7 ditë

(VIDEO) Bejta akuzon për keqpërdorime në Gostivar, ASH thotë se janë mashtrime

(VIDEO) Bejta akuzon për keqpërdorime në Gostivar, ASH thotë se janë mashtrime

(VIDEO) Kandidatët në Vrapçisht përplasen për cilësinë e ujit të pijshëm

(VIDEO) Kandidatët në Vrapçisht përplasen për cilësinë e ujit të pijshëm

(VIDEO) Qeveria vendosi të blejë 100 autoambulanca

(VIDEO) Qeveria vendosi të blejë 100 autoambulanca