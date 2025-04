(VIDEO) Antikorrupsioni gjeti një sërë lëshimesh në ligjin për veprimtari hoteliere

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka konstatuar një sërë lëshimesh në Ligjin për Veprimtari Hoteliere, në analizën e bërë pas tragjedisë në Koçan ku humbën jetën 61 persona. Regjistrimi i personave fizik në regjistrin për kryerjen e veprimtarive hotelierike pa verifikim paraprak nga organi kompetent për respektimin e kërkesave minimale teknike është vetëm njëra nga lëshimet e konstatuara nga KSHPK. Sipas tyre, rreziku rregullativ vërehet edhe në lidhje me verifikimin e kushteve për kryerjen e aktiviteteve hotelierike, në procedurën dhe kushtet për dhënien e licencës, në lidhje me gjobat dhe se nuk është e qartë se cilat aktivitete shtesë përveç hotelierisë mbulohen me ligj.

TATJANA DIMITROVSKA, KRYETARE E ANTIKORRUPSIONIT

“Rreziku është që procedura të përfundojë zyrtarisht pa konfirmim faktik të plotësimit të kushteve, gjë që krijon një boshllëk ligjor për shkak të mungesës së detyrimit për kontroll mbikqyrës para regjistrimit dhe krijon hapësirë ​​për aplikime deklarative, që në praktikë nënkupton leje për të kryer një aktivitet pa asnjë verifikim real i cili mund të ketë pasoja për shëndetin dhe sigurinë e njerëzve”.

KSHPK rekomandon që ligji të parashikojë detyrimin për dorëzimin e pëlqimit me shkrim nga DAP ose një organ tjetër kompetent, i cili do të konfirmonte përmbushjen e kërkesave minimale teknike përpara regjistrimit dhe se duhet të parashikohet obligim për DAP-in që të bëjë inspektim në afat të caktuar si dhe sanksione në rast të raportimit të rrejshëm. Sa i përket dënimeve, në vend të masave të parapara inspektuese si paralajmërimi, gjoba ose ndalim, është paraparë ftesë për edukim, e cila nuk është në përputhje me procedurat ligjore në fuqi, tha Dimitrovska.

TATJANA DIMITROVSKA, KRYETARE E ANTIKORRUPSIONIT

“Rekomandohet rishikimi i dispozitave për kundërvajtje për të siguruar proporcionalitet ndërmjet masës së gjobave dhe peshës së pasojave, veçanërisht për shkeljet që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sigurinë e njerëzve. Duhet të aplikohet edhe gjoba e trefishtë për shkelje të rënda”.

Konkluzioni i KSHPK-së është se Ligji për veprimtari hoteliere përmban rreziqe të shumta rregullatore për shkak të procedurave jo mjaftë të sakta, jo të plota dhe të rregulluara në mënyrë jokonsistente, mungesës së mekanizmave funksional të kontrollit dhe mundësisë së plotësimit deklarativ të kushteve pa verifikim faktik nga organi kompetent.

Medina Ajeti Ali /SHENJA/

