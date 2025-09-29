(VIDEO) Antikorrupsioni: 58% e institucioneve pa të dhëna për veturat zyrtare
Komisioni për parandalim të korrupsionit ka njoftuar se vetëm 42% e institucioneve shtetërore kanë dorëzuar të dhëna për veturat zyrtare para zgjedhjeve lokale 2025. Nga anti-korrupsioni thonë se nga gjithsej 1.514 insititucione tek ata përgjigje deri më 29 shtator 2025, kanë dorëzuar 635 institucione, ndërsa 879 institucione, ose 58%, nuk dorëzuar fare të dhëna.
KOMISIONI PËR PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
”Nga 635 institucionet që dorëzuan informacion, 63%, ose 403 institucione, e bënë këtë brenda afatit ligjor dhe raportuan 4,079 automjete, ndërsa 232 institucione dorëzuan të dhëna për 2,558 automjete pas afatit. Nga të dhënat e paraqitura nga 635 institucione, regjistri deri më tani ka publikuar informacion për 578 institucione që kanë 6,637 automjete, ndërsa 57 institucione raportuan se nuk kanë asnjë automjet zyrtar. Nga gjithsej 6,637 automjete të regjistruara në Regjistrin e Automjeteve, 5,456 janë në gjendje të mirë për qarkullim, 1,003 nuk janë në gjendje të mirë për qarkullim dhe për 178 automjete nuk ka fare të dhëna mbi gjendjen e tyre“.
Të dhënat e dorëzuara nga institucionet, Anti-korrupsioni i ka krahasuar edhe me të dhënat zyrtare të marra nga Ministria e Punëve të Brendshme.
KOMISIONI PËR PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
”Është përcaktuar se për disa institucione numri i automjeteve të raportuara përkon plotësisht (34% e institucioneve), por ka edhe një numër të konsiderueshëm rastesh ku institucionet (66% e institucioneve) raportuan më shumë ose më pak automjete sesa janë të regjistruara në të dhënat e MPB-së. Ka edhe institucione që raportuan se kanë automjete (27 institucione), por në të dhënat e MPB-së ato automjete nuk ekzistojnë fare, gjë që tregon mundësinë që automjetet të jenë të regjistruara te një person tjetër juridik, por janë dhënë ose caktuar për përdorim“.
Nga anti korrupsioni thonë se 879 institucionet që nuk dorëzuan informacione, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, zbuluam se 192 institucione kanë 2,028 automjete, por nuk kanë dorëzuar asnjë informacion në këtë komision.
Mevudin Imeri /SHENJA/