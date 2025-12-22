(VIDEO) Anita Topallova-Isjallova zëvendëson Ljupço Kocevskin

(VIDEO) Anita Topallova-Isjallova zëvendëson Ljupço Kocevskin

Prokurorja Anita Topallova-Isajllova do ta plotësoj vendin e zbrazët të prokurorit republikan, pas dorëheqjes së Lupço Kocevskit. Ajo do të jetë ushtruese detyre deri në zgjedhjen e prokurorit të ri shtetëror, në konkurs publik. Kështu vendosën njëzëri anëtarët e Këshillit të Prokurorëve në seancën e sotme.

Anita Topollova-Isajllovska prokurore për herë të parë është zgjedhur në vitin 2009, ndërsa në vitin 2013 hyri në Prokurorinë e Lartë, kurse pas tre vitesh u ngrit në detyrë në prokurore republikane dhe zëvendëse e prokurorit të atëhershëm publik të shtetit, Marko Zvrlevski.

Emri i Topallova-Isajllovska nuk është shumë i njohur në publik, por u përmend disa vite më parë, kur si prokurore republikane kërkoi që Gjykata Supreme të heqë dorë nga rasti “Talir”, i cili ende po gjykohet në dy pjesë, ndërsa në mesin e të akuzuarëve është edhe partia në pushtet VMRO-DPMNE. Ajo kërkoi që Gjykata Supreme të revokojë vendimin për miratimin e aktakuzës në lëndën “Talir” të Prokurorisë Speciale Publike për financimin e paligjshëm të VMRO-DPMNE-së.

Sipas dispozitave ligjore, Topolova-Isajllovska do ta ushtroj funksionin deri në zgjedhjen e prokurorit publik shtetëror, por jo më shumë se gjashtë muaj. Hapi i ardhshëm është nisja e procedurës në Kuvend që të shpall konkurs për prokuror të ri shtetëror, në të cilin mund të kandidojnë të gjithë kandidatë që i plotësojnë kushtet, pas çka Qeveria duhet të kërkoj mendim nga Këshilli i Prokurorëve Publik për të gjithë kandidatët.

Kocevski dha dorëheqje në ditën kur në Kuvend do të niste debati për shkarkimin e tij. Në konferencën e dorëheqjes, Kocevski u shpreh se në shtet ekziston dukshëm mosrespektim i parimit të sundimit të ligjit.

Emine Ismaili /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati sirian: Nuk shihet gatishmëri nga SDF-ja për integrimin

Kryediplomati sirian: Nuk shihet gatishmëri nga SDF-ja për integrimin

Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”

Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”

MBPEU: Janë paguar 335.963.096 denarë ndaj 1.211 blegtorëve

MBPEU: Janë paguar 335.963.096 denarë ndaj 1.211 blegtorëve

Gjatë fundjavës në VK Tabanoc, kanë hyrë mbi 36.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut

Gjatë fundjavës në VK Tabanoc, kanë hyrë mbi 36.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut

Bozhinovska: Nuk do të ketë asnjë krizë, shteti ka rezerva të mazutit

Bozhinovska: Nuk do të ketë asnjë krizë, shteti ka rezerva të mazutit

Mjegull në akset rrugore Dibër – Strugë, Kumanovë – Kriva Pallankë dhe Veles – Katllanovë

Mjegull në akset rrugore Dibër – Strugë, Kumanovë – Kriva Pallankë dhe Veles – Katllanovë