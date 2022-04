(VIDEO) Anëtarja e kongresit amerikan paralajmëroi sanksione për Bullgarinë për veton

Kongresmenja amerikane Klaudia Teni po mendon të formojë një koalicion në Kapitol Hill për të punuar në sanksionet e mundshme kundër Bullgarisë, pasi nuk heq veton për fillimin e bisedimeve për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ajo tha se letra zyrtare e dërguar nga një grup kongresmenësh për ambasadorin bullgar në Uashington, Tihomir Stojçev, nuk ka funksionuar dhe se qëllimi i një koalicioni të tillë me anëtarët e Dhomës përfaqësuese dhe Senatit, do të ishte inkurajimi i Bullgarisë për dialog.

Klaudia Teni

“Nëse do të gjenim një lloj sanksionesh që do të ishin efektive për t’i sjellë ato në tryezë, ose diçka që do të inkurajonte një zgjidhje për këtë konflikt dhe sjellje të vrazhdë, që mund të çonte në agresion dhe probleme të ardhshme në këtë rajon”.

Ajo shprehu shqetësimin se këto bisedime janë lënë në hije nga ajo që po ndodh në Ukrainë dhe se ato nuk janë aq serioze sa mund të ishin.

Klaudia Teni

“Çështja bullgare është ende e varur. Dhe padyshim që ne duhet t’i bëjmë presion që të angazhohen në dialog, të bisedojnë dhe të minimizojnë përpjekjet e tyre për të destabilizuar situatën për të cilën ne duhet të gjejmë një zgjidhje. Kjo ka një ndikim negativ në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor”.

E pyetur nga Zëri i Amerikës nëse qasja e SHBA-së ndaj Ballkanit Perëndimor kishte ndryshuar që nga pushtimi rus i Ukrainës dhe nëse e sheh nevojën për integrim urgjent në BE për shkak të rreziqeve të sigurisë, ajo tha se shumë vende mbështeteshin në mbështetjen e SHBA-së si një aleat kyç. /SHENJA/