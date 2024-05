(VIDEO) Analisti Besim Nebiu: Befasia më e madhe e zgjedhjeve ishte rezultati i LSDM-së

Analisti, Besim Nebiu, i ftuar në “Speciale e ditës” në televizionin Shenja, ka komentuar rezultatet e zgjedhjeve duke thënë se befasia më e madhe dhe “katastrofale” ishte rezultati i LSDM-së. Sipas Nebiut, ky rezultat nuk ishte i pritshëm as nga VMRO-DPMNE pasi që ka fituar edhe deputet më shumë se sa priste vet partia.

“Sa i përket rezultateve dhe pritshmërive besoj se nuk ka befasi më të madhe se kjo që ndodhi me rezultatin zgjedhor të LSDM-së. Ai ishte katastrofal dhe historikisht shumë më i ulët se rezultati i deriatëhershëm më katastrofal të themi kushtimisht në vitin 2008. LSDM asnjëherë nuk ka pasur ndër 200 mijë vota dhe ky rezultat i tyre nuk ishte i pritshëm as për VMRO-DPMNE-në dhe si rezultat i saj VMRO-DPMNE fitoi më tepër deputet se sa priste”.

Nebiu theksoi se sipas asaj që shihet do të ketë edhe partner të tretë në Qeveri me të cilin VMRO-ja do të negocioj pas shpalljes marrveshjes me VLEN-in, ajo do të jetë partia e Znam, ku pas kësaj sipas Nebiut, pritën që të kenë edhe lëvizje dhe shtegtime politike sepse siç tha Nebiu çdoherë ato ndodhin në sezonin paszgjedhor.

Sa i përket çështjes për kryetarin e kuvendit, analisti Nebiu tha se kjo është një çështje tradicionale parlamentare demokratike që njëri nga tre postet kryesore në shtet t’i takojë shqiptarëve.

“Dhe kjo është një situatë dhe një lajm i cili do të kisha thënë është shumë normal që edhe në këtë rast kryetari i kuvendit të jetë shqiptarë, duke qenë që çdo i treti person në Maqedoni është shqiptar, do të ishte normale që një nga tre postet kyçe shtetërore, për shkak se kryetari i kuvendit e zëvendëson presidentin dhe e krijon agjentën parlamentare, është një pozitë e lartë shtetërore t’i takojë organizimit politik shqiptar i cili është në Qeveri”.

Nebiu shpreson se në shpalosjen e programit qeveritar të koalicionit VMRO-VLEN do të ketë edhe koment pak më qenësor rreth dinamikave dhe drejtimeve në të cilën politika e kësaj qeverije do të mundohet ta zgjidh dhe ta çojë Maqedoninë e Veriut drejt Bashkimit Evropian, e si do të ndodhë kjo, Nebiu tha se na mbetet ta shohim në ditët në vijim.

/SHENJA/

