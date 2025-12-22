(VIDEO) Ambasadorja e SHBA-së Aggeler do të ikë nga Maqedonia e Veriut

(VIDEO) Ambasadorja e SHBA-së Aggeler do të ikë nga Maqedonia e Veriut

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës  në Shkup, Angela Aggeler është ndër diplomatet e karrierës që është tërhequr nga detyra si pjesë e vendimit të fundit të presidentit Donald Trump, i cili përfshiu ndryshimin e ambasadorëve në rreth 30 shtete. Këtë e kanë konfirmuar për MIA-në, nga Ambasada e SHBA-së në Shkup, nga ku shtojnë se Ambasada do të vazhdojë të funksionojë normalisht gjatë procesit të tranzicionit.

AMBASADA E SHBA-SË NË SHKUP

“Jemi thellësisht mirënjohës ndaj ambasadores Aggeler për shërbimin e saj në Maqedoninë e Veriut gjatë tre viteve të fundit dhe jemi të përkushtuar për të siguruar një tranzicion të qetë dhe efektiv që do t’i japë prioritet misionit të SHBA-ve dhe marrëdhënieve tona diplomatike”.

Administrata e presidentit të SHBA-së, Donald Trump, po zëvendëson 30 diplomatë të karrierës nga pozita ambasadorësh dhe poste të tjera në ambasada.

Departamenti i Shtetit njoftoi se bëhet fjalë për një proces standard në çdo administratë. Siç u theksua, ambasadori është “përfaqësues personal i presidentit dhe është e drejtë e presidentit të sigurojë që në këto vende të ketë individë që e promovojnë agjendën e tij ‘Amerika e Para’”.

Më së shumti nga këto ndryshime është prekur Afrika, në vendin e dytë është Azia, me ndryshime të ambasadorëve në gjashtë vende, ndërsa në Evropë, ndryshime do të ketë në Armeni, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Sllovaki.

Samir Mustafa /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Kryediplomati sirian: Nuk shihet gatishmëri nga SDF-ja për integrimin

Kryediplomati sirian: Nuk shihet gatishmëri nga SDF-ja për integrimin

Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”

Zelenskyy: Ukraina do t’u përgjigjet sulmeve ruse me veprime “logjike”

MBPEU: Janë paguar 335.963.096 denarë ndaj 1.211 blegtorëve

MBPEU: Janë paguar 335.963.096 denarë ndaj 1.211 blegtorëve

Gjatë fundjavës në VK Tabanoc, kanë hyrë mbi 36.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut

Gjatë fundjavës në VK Tabanoc, kanë hyrë mbi 36.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut

Bozhinovska: Nuk do të ketë asnjë krizë, shteti ka rezerva të mazutit

Bozhinovska: Nuk do të ketë asnjë krizë, shteti ka rezerva të mazutit

Mjegull në akset rrugore Dibër – Strugë, Kumanovë – Kriva Pallankë dhe Veles – Katllanovë

Mjegull në akset rrugore Dibër – Strugë, Kumanovë – Kriva Pallankë dhe Veles – Katllanovë