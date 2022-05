(VIDEO) Alkaloid lëshoi në përdorim fabrikën e prodhimit të koncentrateve për hemodializë

“ALKOLOID” lëshoi në përdorim fabrikën e re të prodhimit të koncentrateve për hemodializë, e cila kushton 1.8 milionë euro. Kjo fabrikë përfshin dhomat e nevojshme të magazinimit të lëndëve të para, ambalazhimit dhe produkteve të gatshme, e cila mbulon një sipërfaqe prej 2.600 metra katrorë. Ambientet e reja të prodhimit përbëhen nga 3 njësi: përgatitja e koncentrateve për hemodializë, prodhimi i ujit të pastruar dhe ambalazhimi i solucioneve. Drejtori gjeneral i Alkoloidit thotë se ndjejka e tendecave më të fundit në industri në prodhimin e produkteve cilësore dhe efikase është sinonimi i nivelit të lartë të markës tregatre Alkoloid. “Solucionet e hemodializës janë të pranishme në portofolin mjekësor të kompanisë që nga viti 1990 dhe sot, tre dekada më vonë, ne po lançojmë impiantet moderne të prodhimit për këtë lloj produkti, vëllimet e prodhimit të të cilit prej afro 15 milionë litra në vit do të jenë në gjendje të përmbushë kërkesat e tregut, në rajon dhe më gjerë”, tha ai.

Mbushja dhe ambalazhimi i koncentrateve të përgatitura për hemodializë kryhet me linjë speciale robotike me kapacitet 7.500 litra në orë, ndërsa furnizimi me energji elektrike për këtë kapacitet prodhues bëhet kryesisht nëpërmjet burimeve të veta të rinovueshme për prodhimin e energjisë elektrike

Linda Ebibi /SHENJA/