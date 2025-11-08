(VIDEO) Aliu: PDSH e hapur për negociata për secilin subjekt politik

(VIDEO) Aliu: PDSH e hapur për negociata për secilin subjekt politik

Partia Demokratike Shqiptare është në pritje të ftesës për të diskutuar me partitë e shumicës për t’u bërë pjesë e Qeverisë. Imer Aliu nga kjo parti deklaroi se deri më tani nuk ka pasur ftesë, megjithatë tash e tutje janë të hapur për të diskutuar me secilin aktor politik. Megjithatë, shtoi se aktualisht ka mos përputhje mes PDSH-së dhe Qeverisë.

Imer Aliu – PDSH

Mirëpo ne nuk do të refuzojmë ftesa, dialog apo debatin më sakt ne do ta zhvillojmë me secilin tash e tutje, përfshi edhe Qeverinë. Mirëpo një gjë është e qartë, rendi i ditës i PDSH-së dhe rendi ditës i Qeverisë duket se është i ndryshëm. Mirëpo sigurisht ne do të debatojmë me të gjithë”.

Imer Aliu tha se PDSH-ja do të mbajë përgjegjës partitë e shumicës dhe kryetarët e komunave që u kanë premtuar qytetarëve. Aliu shtoi se humbja e BDI-së nuk është tragjedi kombëtare por humbje e një grupi të caktuar.

Imer Aliu – PDSH

Ne si PDSH atë do të bëjmë, do të mbajmë përgjegjës këta që kanë premtuar qytetarëve dhe që i kanë pozicionet tash e tutje në pushtetin lokal dhe në pushtetin qëndrorë. Ajo që BDI ka humbur nuk është tragjedi kombëtare, mund të jetë tragjedi e disa individëve dhe grupit të caktuar sigurisht, nuk ka të bëjë me tragjedi kombëtare”.

Sot Partia Demokratike Shqiptare ka zhvilluar mbledhjen e kryesisë qendrore, ndërkaq vlen të kujtohet se kjo parti nuk mori pjesë në zgjedhjet lokale të tetorit. Para se të merrte vendimin për të mos marrë pjesë në zgjedhje, PDSH-ja mori vendim për t’u larguar edhe nga Fronti Europian.

Mevludin Imeri /SHENJA/

 

MARKETING

Të ngjajshme

Stevçe Jakimovski pensionohet: Po e lë komunën me 72 milionë denarë në xhiro-llogari gjitha detyrimet e paguara

Stevçe Jakimovski pensionohet: Po e lë komunën me 72 milionë denarë në xhiro-llogari gjitha detyrimet e paguara

(VIDEO) VMRO-DPMNE: Filipçe të shkëputet nga “Hija e Zoran Zaevit

(VIDEO) VMRO-DPMNE: Filipçe të shkëputet nga “Hija e Zoran Zaevit

(VIDEO) LSDM akuzon VMRO-në për humbjen e 128 milionë eurove nga fondet evropiane

(VIDEO) LSDM akuzon VMRO-në për humbjen e 128 milionë eurove nga fondet evropiane

(VIDEO) Shaqiri: Çashkën do ta zhvillojmë pa dallime fetare e kombëtare

(VIDEO) Shaqiri: Çashkën do ta zhvillojmë pa dallime fetare e kombëtare

(VIDEO) Koalicioni VLEN vlerëson krerët e rinj të komunave të Haraçinës dhe Tearcës

(VIDEO) Koalicioni VLEN vlerëson krerët e rinj të komunave të Haraçinës dhe Tearcës

(VIDEO) Prokurorët maqedonas ndjekin një kosovar dhe një grek për shkaktimin e “vuajtjeve të panevojshme” ndaj qenëve

(VIDEO) Prokurorët maqedonas ndjekin një kosovar dhe një grek për shkaktimin e “vuajtjeve të panevojshme” ndaj qenëve