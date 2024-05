(VIDEO) Ali Ahmeti: Jemi betuar, Maqedonia e Veriut do të bëhet anëtare e BE-së!

Ali Ahmeti nga tubimi i mbrëmshëm përmbyllës i fushatës së Frontit Evropian në Tetovë tha se ata kanë dhënë një betim që Maqedoninë e Veriut ta bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe siç tha ai, asnjëherë nuk ka thënë diçka që nuk mund ta bëjë. Sipas Ahmetit, vendi duhet të ketë paqe, stabilitet dhe siguri, dhe për këtë ashtu siç kanë luftuar për t’u bërë pjesë e NATO-s, ashtu do të luftojnë për Bashkimin Evropian.

Ali Ahmeti

“Vllezër dhe motra asnjëherë nuk ka dalë që të them atë që smund ta bëjë, por sot unë jam edhe më i fortë me vllezërit e frontit, dhe kemi dhënjë në betim që ky vend vendin e ka në Bashkimin Evropian”.

Ndërkohë sot në Shkup, Arbër Ademi, kandidati për deputet nga Fronti Evropian, në përmbylljen e fushatës zgjedhore, tha se po punojnë për një Maqedoni për të gjitha gjeneratat dhe etnitë, dhe sipas tij kjo do t’i bëjë ata fitues.

Arbër Ademi, kandidat për deputet

“Të dashur qytetarë ashtu sikurse më 24 prill ka më shumë se një arsye se pse fronti evropian do të fitojë thelllë edhe me 8 maj. Arsyeja më e madhe që e ilustron fitoren e frontit, është sepse ne po ndërtojmë me vizion, ambicie, punë të palodhur dhe me këmbëngulje”.

Arbër Ademi komentoi në lidhje me atë se kë do ta mbështesin në zgjedhjet presidenciale, duke thënë se qytetarë janë të lirë për të votuar si të duan.

Linda Ebibi /SHENJA

