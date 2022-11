(VIDEO) Alarmi për bomba në Shkup, policia liroi personin e dyshuar

23-vjeçari Nikolla Naumovski, i cili është arrestuar gjatë ditës së djeshme në lidhje me raportimet për bomba në shkollat ​​e Shkupit, pas 10 orëve marrje në pytje nga policia, sot është liruar. Nga MPB deklarojnë se tek personi në fjalë janë kryer edhe kontrolle në shtëpinë e tij.

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

“Personi është intervistuar zyrtarisht. Në koordinim me Prokurorinë Publike është bërë bastisje në shtëpi, janë sekuestruar sende për ekspertizë dhe po merren masa për zbardhjen e rastit”.

Nikolla Naumovski, i cili u ndalua, është anëtar dhe aktivist i platformës “Konzervativa.mk”, i cili mbrëmë në Facebook ka njoftuar se nuk ka të bëjë me kërcënimet me bombë në shkolla. Nga platforma “Konzervativa.mk”, kanë reaguar të cilët MPB-në e quajnë të paaftë.

PLATFORMA-KONZERVATIVA.MK

“Paaftësia e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe autoriteteve rezultoi me arrestimin e njerëzve të pafajshëm! Me përgjegjësi pretendojmë dhe mohojmë se anëtari ynë Nikolla ka ndonjë lidhje me këto ngjarje”.

Përndryshe gjatë ditës së djeshme edhe nëntë shkolla të mesme të Shkupit, kanë pranuar në adresat elektronike kërcënime për bombë të vendosura, ndërkaq kërcënime të njëjta kishte edhe gjatë javës së kaluar, të cilat të gjitha kanë rezultuar të rrejshme.

Samir Mustafa /SHENJA/